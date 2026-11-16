Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen küresel petrol piyasasında düşüş eğilimi sürüyor.
Ortadoğu'daki gelişmeler ve küresel arz-talep dengesine ilişkin açıklanan son veriler, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayarak Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi için indirim umudunu artırdı.
Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı:
- Türkiye'nin akaryakıt fiyatlamasında referans aldığı Brent petrol, varil başına 94 doların altına geriledi.
- ABD tipi ham petrol (WTI) ise 88 dolar sınırının altına inerek düşüş trendini sürdürdü.
GÜNLÜK 2 MİLYON VARİL ARZ FAZLASI VE DİPLOMASİ MESAJLARI ETKİLİ OLDU
Piyasalardaki düşüşte jeopolitik tansiyona rağmen gelen diplomatik açıklamalar ve arz artışı belirleyici oldu. İran'ın Bahreyn'deki bir ABD helikopter üssüne düzenlediği saldırı ve deniz taşımacılığındaki hareketliliğe rağmen; Tahran yönetiminin diplomatik çözümün mümkün olduğunu belirtmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ek saldırıların gerekli olmayabileceğini ifade etmesi piyasalardaki endişeyi hafifletti.
- Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol arzının çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez talebi aştığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların kademeli olarak toparlanmasıyla birlikte bu çeyrekte günlük yaklaşık 2 milyon varil arz fazlası oluşacağı öngörülüyor.
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