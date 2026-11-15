TOKİ evleri hangi ilçelerde var? TOKİ 500 bin konut nereye yapılacak? Sosyal konut yerleri belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 500 bin sosyal konutun yaklaşık 80 bininin bitme aşamasına geldiğini diğer konutları da etap etap ihale ettiklerini söyledi. Kurum, "Söz verdiğimiz gibi 2028 yılında vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz" diye konuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler konutların yükseleceği bölgelere çevrildi. Ordu, Sivas, Adıyaman, Malatya, Hatay, Van, Bitlis, Afyonkarahisar başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. Böylelikle vatandaşlar blok ve kat daire tipini öğrenmiş oldu. TOKİ, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yer alacağı ilçeleri duyurdu. İşte 500 bin TOKİ konutları il il ilçeler listesi.