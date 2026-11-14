11 yıl geçse de hesap sorulacak: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı

14/11/2026, Cumartesi19:02
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
25

Bildirimler

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepki14 Kasım 2026 16:06 CumartesiSON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuda kritik karar14 Kasım 2026 15:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldiABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladı

11 yıl geçse de hesap sorulacak: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı

18:34, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:43, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kulaksız'ın faillerinden İ.Y. ve iki şüpheli Tatvan’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı 27 Temmuz 2015’te şehit eden faillerden biri ile kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen iki kişi, Muş ve Bitlis emniyet birimleri ile Jandarma’nın ortak operasyonuyla yakalandı. Firari şüpheli İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Ailesinin yanındayken şehit edilen Binbaşı Kulaksız’ın faillerinden biri ile şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Saklandığı adreste yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, firari İ.Y. Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı.

Bakan Çiftçi: Devletimiz unutmaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonun ardından yaptığı açıklamada, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ı rahmet ve minnetle andı. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen devletin hafızasının ve iradesinin ilk günkü kadar güçlü olduğunu vurgulayan Çiftçi, sorumluların er ya da geç hesap vereceğini belirtti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur” ifadelerini kullandı.

Operasyonda görev alan ekiplere teşekkür

Operasyonda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Çiftçi, Jandarma ve Emniyet teşkilatının çalışmalarını takdir etti. Çiftçi, şehitlerin hatırasının milletin gönlünde, ailelerinin ise devletin himayesinde olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı da operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ile Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerini tebrik etti.


Gündem
MiT sınır ötesinde kaynağında vuruyor
Gündem
İçişleri: Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi, 9 şüpheli yakalandı
Gündem
PKK'nın korkulu rüyası: Alparslanlar ve Kılıçlar
Gündem
Binbaşı Kulaksız’ı şehit eden hainin üzerinden çıkanlar silahlar

Başlıklar :İçişleri BakanlığıArslan KulaksızŞehitOperasyon
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

11 yıl geçse de hesap sorulacak: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı
Kulaksız'ın faillerinden İ.Y. ve iki şüpheli Tatvan’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet