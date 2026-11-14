11 yıl geçse de hesap sorulacak: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı

Kulaksız'ın faillerinden İ.Y. ve iki şüpheli Tatvan’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Ailesinin yanındayken şehit edilen Binbaşı Kulaksız’ın faillerinden biri ile şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Saklandığı adreste yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, firari İ.Y. Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede yakalandı.

Bakan Çiftçi: Devletimiz unutmaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonun ardından yaptığı açıklamada, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ı rahmet ve minnetle andı. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen devletin hafızasının ve iradesinin ilk günkü kadar güçlü olduğunu vurgulayan Çiftçi, sorumluların er ya da geç hesap vereceğini belirtti.

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Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur” ifadelerini kullandı.

Operasyonda görev alan ekiplere teşekkür

Operasyonda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Çiftçi, Jandarma ve Emniyet teşkilatının çalışmalarını takdir etti. Çiftçi, şehitlerin hatırasının milletin gönlünde, ailelerinin ise devletin himayesinde olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı da operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ile Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerini tebrik etti.

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