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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar: Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti?

12:56, 10/11/2026, Salı
DHA
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Gerekçeli kararda olay günü yaşananlar, sanıkların savunmaları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, azmettirildiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim'de görülen davada Alaattin Kadayıfçıoğlu, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Açıklanan gerekçeli kararda olay günü yaşananlar, sanıkların savunmaları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.

‘MERMİNİN İSABET ETMESİ MUTLAK VE KAÇINILMAZDI’

Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında elindeki kurulu ve ateşe hazır silahı aracın içine, Kubilay Kaan Kundakçı'nın vücut hizasına doğru doğrulttuğunu belirtti. Silahla Kundakçı arasındaki mesafenin 1 metreden az olduğuna dikkat çekilen kararda, yaşanan kısa süreli arbedede silahın açısını değiştirecek bir müdahalenin tespit edilemediği kaydedildi. Kundakçı'ya isabet eden merminin sağ kaburgasından girerek sol kalçasından çıktığı belirtilirken, merminin Kundakçı'ya isabet etmesinin mutlak ve kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tek el ateş etmesine rağmen silahın öldürmeye elverişli olması ve merminin Kundakçı'nın batın boşluğuna denk gelen bölgede öldürücü nitelikte yaralanmaya neden olması birlikte değerlendirldi. Sanığın ateş ederek eyleminin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği kanaatine varan mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

  • Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ayrıca ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 18 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, sanıkla birlikte yakalandığı evde ele geçirilen silah ve fişeklerin 'Ateşli Silahlar Kanunu' kapsamında yasak niteliğinde olduğunu belirtti. Sanığın, diğer sanıklarla ortak irade doğrultusunda korunmak amacıyla silah ve fişekleri bulundurduğu kanaatine varıldı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Kararda, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında araçta bulunan Vahap'ın bacakları arasında parlak bir cisim gördüğü ve bu cismin bıçak ya da silah olduğunu düşündüğü yönündeki savunması da değerlendirildi. Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullandığı araçta herhangi bir silah veya bıçak ele geçirilmediği, Vahap'ın sanığa küfrettiğine ilişkin ise sanığın soyut beyanları dışında somut delil bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, iddialar doğru olsa dahi haksız tahrikte bulunmayan üçüncü bir kişiye karşı işlenen suç bakımından haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağını değerlendirerek indirim yapmadı. Kadayıfçıoğlu'nun olaydan sonra Kundakçı'ya yardım etmeden bölgeden uzaklaşması ve yargılama sürecinde pişmanlık gösteren davranışlarda bulunmaması nedeniyle takdiri indirim de uygulanmadı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AZMETTİRDİĞİNE DAİR DELİL BULUNAMADI

Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti. Kalaycıoğlu hakkındaki gerekçede, Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki olay öncesi yazışmalarda Kubilay Kaan Kundakçı veya araçtaki tanıkların hedef alındığına dair herhangi bir mesaj ya da konuşma bulunmadığı belirtildi. Yazışmalardan sanıkların, maktul ve tanıkların aracıyla karşılaşmak istemeden stüdyo önündeki beyaz araç ve köpeği alarak hızla uzaklaşmak istediklerinin anlaşıldığı, olay yerine maktulün aracının orada olmadığı inancıyla geldiklerinin sanık ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içerikleriyle doğrulandığı kaydedildi. Gerekçede, Kalaycıoğlu ile Kundakçı arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, tarafların sosyal hayatta sık sık görüştüğü vurgulandı. Kubilay Kaan Kundakçı'nın planlı biçimde öldürüldüğüne dair somut delil bulunmadığı, Kalaycıoğlu'nun hazırlık niteliğinde bir davranışının veya olay sonrasında diğer sanıkları ya da suç aletlerini gizlemeye yönelik bir eyleminin tespit edilemediği belirtildi. Ayrıca Kalaycıoğlu'nun maddi veya manevi bir fayda elde etme amacı, kastı ya da niyetinin bulunduğunun belirlenemediği ve Kadayıfçıoğlu'nu azmettirdiğine dair somut ve kesin delil bulunmadığı ifade edildi. Hakkında verilen beraat kararıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle tazminat isteme hakkı olduğu da kendisine bildirildi.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDAKİ İDDİALAR KANITLANAMADI

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraat etti. Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun olay günü, Kundakçı'nın yanındaki tanık Yalçınay ile görüntülü görüştüğünü ve araçtakilerin duyabileceği şekilde 'Herkes haddini bilsin' dediğini tespit etti. Ancak bu uyarı niteliğindeki sözlerin muhatabının Kundakçı olduğunun kesin olarak belirlenemediği, görüşmenin devamında cinayetin gerçekleştiği kaydedildi. Kalaycıoğlu'nun diğer sanıklarla iletişim kurarak hazırlık niteliğinde bir davranışta bulunduğunun tespit edilemediği vurgulandı. Gerekçede ayrıca, Kundakçı'nın planlı şekilde öldürüldüğüne dair somut delil bulunmadığı, Zuhal Kalaycıoğlu ile Kundakçı arasında sosyal hayatta herhangi bir bağ olmadığı için maddi veya manevi bir fayda, kast ya da niyetinin belirlenemediği belirtildi. Kızı Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu üzerinden azmettirme iradesiyle hareket ettiğine dair somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Bilal Kadayıfçıoğlu ile 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan İzzet Yıldızhan da üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.


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Başlıklar :kubilay kaan kundakçıalaattin kadayıfçıoğlualeyna kalaycıoğluzuhal kalaycıoğlubilal kadayıfçıoğlui̇zzet yıldızhanümraniyecinayet davası
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar: Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti?
Gerekçeli kararda olay günü yaşananlar, sanıkların savunmaları, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.
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