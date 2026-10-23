Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası ilk kez görüntülendi: Davanın kritik ismiyle buluştu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada 210 gün (7 ay) tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi. Kalaycıoğlu'nun Ataşehir'de bir mekanda davanın kritik tanığı müzisyen Bertin Yıldız ile bir araya gelmesi dikkat çekti.
Geçen Mart ayında Ümraniye'de rapçi Canbay'ın aracına düzenlenen ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan saldırıda "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'deki karar duruşmasında beraat etti. Aynı davada yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7 aylık cezaevi sürecinin ardından özgürlüğüne kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk kez Ataşehir'deki lüks bir mekanda görüntülendi.
Günler sonra dışarı çıkan ünlü ismin neşeli hali ve rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
- Gülümsediği görülen Kalaycıoğlu, sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
CİNAYET DAVASININ TANIĞI MÜZİSYEN BERTİN YILDIZ İLE YAN YANA
SnobMagazin'in haberine göre; Kalaycıoğlu'nun Ataşehir'deki mekanda buluştuğu kişinin, Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında tanık olarak ifade veren müzisyen Bertin Yıldız olduğu ortaya çıktı. Birlikte vakit geçiren ikilinin gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıkması gözlerden kaçmadı.
BERTİN YILDIZ'IN MAHKEMEDEKİ KRİTİK İFADESİ AKILLARA GELDİ
Buluşma magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Bertin Yıldız'ın dava sürecinde mahkemeye verdiği ifadeler yeniden gündeme geldi.
Yıldız, Vahap Canbay'ın ayrılık sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu'na farklı yollarla ulaşmaya çalıştığını ve yeniden barışmak istediğini öne sürmüştü.