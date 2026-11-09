Akın Gürlek'ten 'fon vurgunu' açıklaması: Kimsenin makamı unvanı hukuk üzerinde konum sağlamaz

09/11/2026, Pazartesi13:34
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
35

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'de hedefimiz somut sonuçlar üretmektir09 Kasım 2026 13:12 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net KKTC mesajı: Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız09 Kasım 2026 13:04 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şuşa dönüşü önemli mesajlar 09 Kasım 2026 12:59 PazartesiSON DAKİKA
İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: Ekipler müdahale ediyor09 Kasım 2026 12:39 PazartesiSON DAKİKA
Bakan Kurum: Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım 📌 Dünya bize açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız!09 Kasım 2026 12:28 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'de hedefimiz somut sonuçlar üretmektirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net KKTC mesajı: Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şuşa dönüşü önemli mesajlar İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: Ekipler müdahale ediyorBakan Kurum: Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım 📌 Dünya bize açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız!

Akın Gürlek'ten 'fon vurgunu' açıklaması: Kimsenin makamı unvanı hukuk üzerinde konum sağlamaz

11:52, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:15, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bakan Gürlek: Fon soruşturması kapsamında 31,5 milyar TL iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır. Aynı tarih itibarıyla; yaklaşık 31,5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir." dedi. "Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz." diyen Bakan Gürlek; "Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Son dönemlerde ülke ekonomimizi ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelede son derece kararlıyız. Adalet Bakanlığı olarak sorumluluklarımız çerçevesinde süreci yakından takip ediyor, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu tasarruflarını korumayı, sermaye piyasalarına duyulan güvenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz. Ekonomimizin can damarlarından olan para piyasalarındaki güven ortamını korumak ve hukuka aykırı kazançların önüne geçmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Fon soruşturmaları kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır.

Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır."

Özgün
Fatma Betül Sayan Kaya ifadesinde ne dedi, neler söyledi, fona nasıl girdi?
Gündem
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

Başlıklar :Adalet BakanıAkın Gürlekfon soruşturması
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Akın Gürlek'ten 'fon vurgunu' açıklaması: Kimsenin makamı unvanı hukuk üzerinde konum sağlamaz
Bakan Gürlek: Fon soruşturması kapsamında 31,5 milyar TL iade edildi
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet