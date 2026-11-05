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İki ayrı ilçedeki saldırıların arkasından aynı çete çıktı: 9 şüpheli gözaltına alındı

16:02, 05/11/2026, Perşembe
DHA
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İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'deki bir medikal firmasının kurşunlanması ve Beylikdüzü'nde lojistik firmasına ait TIR'ların kundaklanması olaylarına ilişkin geniş çaplı operasyon başlattı. Sultangazi ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda eylemlerle bağlantılı 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da iş yerlerini hedef alan silahlı ve kundaklamalı eylemlere yönelik güvenlik güçlerinin takibi aralıksız sürüyor. Organize polisinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, iki ayrı ilçede meydana gelen haraç ve gözdağı eylemlerinin failleri çökertildi.

MEDİKAL FİRMASINA MOTOSİKLETLİ KURŞUNLAMA VE TIR KUNDAKLAMA

Emniyet ekiplerinin incelemelerinde, 9 Ekim'de Ümraniye’de faaliyet gösteren bir medikal firmasının motosikletli 2 şüpheli tarafından kurşunlandığı belirlendi. Takip eden süreçte 12 Ekim’de ise Beylikdüzü’nde bir lojistik firmasına ait TIR ve dorselerin ateşe verilerek kundaklandığı tespit edildi.

SULTANGAZİ VE ÜMRANİYE'DE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Her iki eylemin de aynı suç ağıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkaran Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin kimlik ve ikamet adreslerini tek tek belirledi. 4 Kasım tarihinde Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA: EMNİYET SORGULARI SÜRÜYOR

Düzenlenen başarılı operasyonlar neticesinde eylemlere karıştığı ve azmettirdiği değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaylarda kullanılan silah ve malzemelerin ele geçirilmesine yönelik incelemeler sürüyor.


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Başlıklar :i̇stanbulümraniyebeylikdüzüsultangaziorganize suçlarla mücadele şube müdürlüğüçete operasyonu
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İki ayrı ilçedeki saldırıların arkasından aynı çete çıktı: 9 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 9 şüpheli yakalandı.
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