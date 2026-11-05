Yapay zekâ ve dijital habercilikte yeni dönem: 3. Medya Ve Dijital Habercilik Akademisi başlıyor

İnsana yapılan yatırımın sonuçlarını görmenin sabır gerektirdiğini de vurgulayan Bilal Erdoğan,

"Öyle bir zamandayız ki insanlar sanki hiç olmadığı kadar aceleci bir şekilde hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Onun için de insana yatırım yapmak denince çok fazla heyecan oluşturamıyoruz. Yatırım yapmak demek sonuçlarını otuz yıl sonra göreceğiniz bir yatırım demek. Bunların böyle nesilden nesile toplumsal yatırımlar olmasını hedefliyorsanız belki daha da sabırlı olmamız gerekiyor. İletişimi yapmak hususunda da biraz kafa yorulması, biraz kaynak ayırılması, biraz donanımlı olunması icap ediyor."