Yapay zekâ ve dijital habercilikte yeni dönem: 3. Medya Ve Dijital Habercilik Akademisi başlıyor

3. Medya ve Dijital Habercilik Akademisi’nin lansman programı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirildi.
Lansman programına; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin
Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı
Okan Leblebici, Eski Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş, TÜİD Genel Başkanı Mehmet
Salih Turan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Albayrak, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü
Ömer Karaca, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü
Abdullah Hanönü ve
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni
Ersin Çelik katıldı.
Halkbank ve Türk Telekom, akademinin sponsorları arasında yer aldı. Albayrak Medya, TÜİD ve MİM Akademi’nin yer aldığı programda, akademinin kapsamı ve yeni dönem çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.
Akademinin yeni dönem eğitimlerini değerlendiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, medya alanında insan yetiştirmeyi amaçlayan programın önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti. Erdoğan,
"TÜİD’e, Albayrak Medya'ya, diğer bütün paydaşlara da böylesine insan yetiştirme odaklı bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.
İnsana yapılan yatırımın sonuçlarını görmenin sabır gerektirdiğini de vurgulayan Bilal Erdoğan,
"Öyle bir zamandayız ki insanlar sanki hiç olmadığı kadar aceleci bir şekilde hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Onun için de insana yatırım yapmak denince çok fazla heyecan oluşturamıyoruz. Yatırım yapmak demek sonuçlarını otuz yıl sonra göreceğiniz bir yatırım demek. Bunların böyle nesilden nesile toplumsal yatırımlar olmasını hedefliyorsanız belki daha da sabırlı olmamız gerekiyor. İletişimi yapmak hususunda da biraz kafa yorulması, biraz kaynak ayırılması, biraz donanımlı olunması icap ediyor." ifadelerini kullandı.
Dijital haberciliğin temel ilkelerinden yapay zekâya uzanan eğitim
Akademi, katılımcıların haberin değerini belirleme, dijital mecralara uygun içerik planlama ve haber kurgulama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Teorik bilgiyi pratik eğitimlerle bir araya getiren program, gazeteciliğin temel ilkelerini dijital yayıncılığın ihtiyaçlarıyla buluşturacak.
Katılımcılar; dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi ve dijital haber kurgusu konularında eğitim alacak. Veri görselleştirme ve habercilikte yapay zekâ kullanımı da programın başlıkları arasında yer alacak.
Albayrak Medya yöneticileri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak
Albayrak Medya yöneticileri de bilgi ve tecrübeleriyle eğitimlere katkı sağlayacak. Katılımcılar, gazetecilik ve dijital habercilik alanındaki mesleki birikimden yararlanarak eğitimlerde edindikleri bilgileri uygulamaya taşıma imkânı bulacak.
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