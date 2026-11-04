Bir zamanlar güç ve servetin simgesiydi: Osmanlı'da sadece 2 tane vardı! 250 yıllık sır çözüldü

Özsoy, "Güvercinlikler; bütün tarih boyunca oldukça önemli bir yapı. Güvercin; öncelikle elektrik ve buzdolabının olmadığı zamanlarda pratik olarak ete ulaşmak için son derece uygun ve pratik bir yöntem. Bununla beraber kemikleri son derece zarif, bir kıyma yapmak istediğiniz vakit etiyle beraber dövebiliyorsunuz, küçük parçalara ayırabiliyorsunuz. Her zaman ulaşabiliyorsunuz. Bununla beraber yastık ve yorgan yapmak için tüyünü kullanıyorsunuz. Çoğu zaman da haberleşmek için de kullanılmış. Güvercinin bir özelliği daha var ki çok önemli; bu özellik de gübresi. Halen günümüzde de yaygın ve diğer gübrelerle kıyaslandığı zaman pahalı, ulaşılması zor ve kıymetli bir gübre. Çünkü barındırdığı azot ve potasyum nitrat bakımından oldukça zengin. Kapadokya’da en çok üzüm bağlarında kullanılmış. Üzümlerin gübre ihtiyacının büyük bir kısmı güvercin gübresinden temin edilmiş. Sadece bizde değil, Diyarbakır’da karpuzlar için yaygın kullanılmış. Bu aks üzerinde bir de İran’da var. Bunların isimleri bizde güvercinlik veya kuşluk, Diyarbakır’da boranhane, İran’daki ise kebuterhane. Ama yapılar olarak baktığımız zaman en ihtişamlı yapılar İran’da. Neredeyse mimari bir ihtişamı, süslü yapılar olduğunu görüyoruz. Diyarbakır ve bizdekiler biraz daha farklı. Nevşehir’dekilerin peri bacalarına, kayalara oyulmuş şekilde konumlandırıldığını biliyoruz. Bölgemizde ise özellikle güneye bakacak şekilde yükselen bir duvar, üzerinde kuşların girip çıkarken dinlenecekleri bir küpeşteye sahip. Bu baca yukarıdan aşağıya doğru devam etmekte, bölgedeki kesme taşlardan yapılmakta. Gözükenin ötesinde yer altında da nişlerin olduğu ve bu oyukların belli bir geometriyi temsil ettiği gibi birçok özelliği var. Bir de dışarıdan küçük bir kapısı, bazen bir tünel şeklinde kapatılmış olarak bir yapı etrafımızda gözükmekte. Güvercinler yapıyı şöyle kullanıyorlar; alışık olan güvercinler buralara gelip yumurtalarını nişlere bırakıyorlar. Yavruları büyüyor, yeni güvercinler oluyor ancak bu esnada ortadaki büyük boşlukta bu gübreler birikiyor. Bu gübreler dışarıya uygun zamanlarda çıkarılarak tarım için kullanılmış" dedi.