İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü: Sıcaklık sıfırın altına düştü

AK Partili vekilden ‘fon’ açıklaması: 'Devletin değirmeni yavaş döner ama ince öğütür'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; fon soruşturmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, fona yatıran vatandaşların gelirlerini manipüle eden şahısların yaptıklarının yanına kar kalmayacağını söyleyerek, "Devletin değirmeni yavaş döner ama ince öğütür" dedi.