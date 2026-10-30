İç Anadolu'nun zirvesi beyaza büründü: Sıcaklık sıfırın altına düştü
15:41, 30/10/2026, Cuma
AA
İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes, kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes, kar yağışıyla beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, dağın zirvesinin bulutlarla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu.
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