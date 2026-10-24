Kayseri’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Polislerin sabrını sınayan gence bir araba parası ceza kesildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu ‘dava açarım’ diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden para cezası yazıldı.