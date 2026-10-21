Polislerin sabrını sınayan gence bir araba parası ceza kesildi

Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.’yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan kontrollerde O.Ş.’nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi. O.Ş.’ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı. Ekiplerin O.Ş.’yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti.