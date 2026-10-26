Kayseri’de otomobille çarpışan minibüs dükkana daldı: İki kişi yaralandı
22:56, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:08, 27/10/2026, Salı
IHA
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye Nesibe Mahallesi Alpay Sokak’ta, M.Ş. yönetimindeki 38 AER 763 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 38 AIA 826 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobildeki 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil ve minibüs çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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