Prizi tamir ederken akıma kapılan genç yaralandı

Kayseri’de feci kaza: Üç kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin İncesu ilçesi Süksün Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Necati Karakoç, Kezziban Karakoç ve Nazlı Avcı hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.