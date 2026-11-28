Emir Ahmet Kurt (57), Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak amacıyla gittiği sulama kanalına düştü ve hayatını kaybetti.
Kopçu ile Kocahacılı mahalleleri arasındaki sulama kanalında meydana gelen olay, sabah saatlerinde yaşandı. Kurt, balık tutmak için gittiği kanalda dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi
Sabah tarlalarına giderken yol kenarında terk edilmiş bir otomobil ile suda yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kurt'un cenazesi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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