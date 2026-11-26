Kayseri'de dikkat çeken keşif: Tam 2 bin yıllık! Mantar kayanın üzerinde bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı kıyısında rüzgar aşındırmasıyla oluşan mantar şeklindeki bir kayanın üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tekne mezar tespit edildi. Tarih araştırmacısı Nezir Ötegen tarafından fark edilen yapının tescillenmesi ve akademik olarak incelenmesi için yetkililere başvuruda bulunuldu.