Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2228. Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan H.S.'nin (60) evinin ışıklarının 3 gündür yanmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler adrese sevk edildi
Bölgeye, ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapı itfaiye ekiplerince açıldı, H.S. yatağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
H.S.'nin hayatını kaybettiği, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde belirlendi.
H.S.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
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