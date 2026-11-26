TELEFON KAPALI OLSA DA MESAJ GİDİYOR

WhatsApp'a göre telefon kapalı olsa ya da şarjı bitse bile planlanan mesaj, belirlenen saatte karşı tarafa ulaşıyor. Planlanmış mesajlar da diğer kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifreleniyor.





Mesajı alan kişi açısından bir fark bulunmuyor. Planlanmış mesajlar sıradan bir mesaj gibi iletiliyor ve zamanlandığını gösteren bir işaret taşımıyor.







