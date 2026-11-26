Oyuncu Ferit Yanık'tan takdir toplayan sözler: Muhafazakar yaşama döndü

Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı Ozi karakteriyle tanınan oyuncu Ferit Yanık, benimsediği muhafazakâr yaşam tarzı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yayımladığı son videoda hayatındaki değişimden ve kendisine yöneltilen eleştirilerden bahseden Yanık, insanların her koşulda eleştirecek bir konu bulduğunu dile getirdi. Oyunculuk yaptığı dönemde de yaşam tarzını değiştirdikten sonra da eleştirildiğini belirten Yanık, "Sıfır Bir'de oynadım, dediler ki bak serseri dizilerde oynuyor, işte suç dizisi. Allahu Teâlâ'nın yolunu tuttuk, tövbe ettik, namazımıza başladık. Elhamdülillah ki hâlâ aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Ona da bir kılıf uydurdular." ifadelerini kullandı. Hz. Muhammed'in Taif'te yaşadıklarını da örnek gösteren Yanık, "Koskoca Resulullah aleyhissalâtü vesselâm Efendimizi bile Taif'te taşlamışlar. Ona büyücü diyen olmuş. Biz kimiz ki? Biz tabii ki imtihan olacağız." dedi. Oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda izlenme ve beğeni alırken kullanıcılardan takdir yorumları topladı.