AFAD, jandarma, dron ve vatandaşların katılımıyla yürütülen arama çalışmaları, Mersin'in Mut ilçesinde kurtların ağıla girmesinin ardından kaybolan 90 keçi için 5 gündür devam ediyor.
Kayıp hayvanlardan henüz iz bulunamazken, aramalarda 8 keçi telef olmuş halde bulundu.
Kardeşler yetkililerden yardım istedi
Olay, Mut ilçesindeki Derepazarı Yaylasında yaşandı.
Serkan Altıkat ve Furkan Altıkat kardeşlere ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtlar girdi, ardından sürüdeki 90 keçi kayboldu.
Kardeşler, hayvanlarını aramaya başladı ancak kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve dron ile bölgede arama çalışması başlatıldı.
Aramalarda birbirinden yaklaşık birer kilometre uzaklıkta 8 keçi telef olmuş halde bulunurken, çalışmalar Göktepe, Derepazarı, Yellibel, Güzle, Çampınar, Kızılalan, Kızıldağ ve Yarıkkaya bölgelerinde sürdürüldü.
Kayıp 90 keçiden ise herhangi bir iz bulunamadı.
Teke: Canlı izine daha rastlayamadık
Arama çalışmalarına katılan Zafer Teke, bölgedeki vatandaşlardan hayvanların bulunabilmesi için destek istedi.
Teke, şöyle konuştu: "Kaybolan hayvanları arıyoruz. Daha henüz bir canlı izine rastlayamadık. Bulduklarımız kurt tarafından telef edilmiş halde 7-8 tanesi bulundu. Geriye kalan 80-90 civarında günü gelmiş gebe keçi. Canlı izine daha rastlayamadık. Yayla bölgesine yakın köylerden gerek avcı arkadaşlardan, gerek Yörük arkadaşlardan bizlere biraz destek vermelerini istiyoruz"
Kayıp keçilerin özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde bulunabileceği değerlendirilirken, Altıkat kardeşlerin hayvanlarının bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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