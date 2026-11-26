"BAĞCILAR DÜĞÜN SALONU'NDA BİLE ÇIKMIYORSUN"
Nihat Doğan'ın programdaki tavrını eleştiren Ümit Özat, adı geçen sanatçıların sahne aldığı mekânlara ve albüm satışlarına göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"3 KURUŞ İÇİN TİKTOK'LARDA MAYMUNLUK YAPMIYORUM"
Ümit Özat'ın bu sözlerine sessiz kalmayan Nihat Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski futbolcuya sert ifadelerle karşılık verdi:
ÖZGECAN ASLAN CİNAYETİ GÜNDEME GELDİ
Karşılıklı açıklamalarla büyüyen polemikte Ümit Özat, bu kez Nihat Doğan'ın Özgecan Aslan cinayeti sonrasında yaptığı açıklamaları ve geçmişteki sözlerini hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü:
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