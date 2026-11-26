İki gün boyunca devam eden akademik program kapsamında 9 tematik oturumda 36 bildiri sunuldu. 50 kişinin katıldığı konferansta Almanya’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan iki davetli konuşmacı da sunum yaptı. Oturumlarda farklı ülkelerden araştırmacıların yüz yüze ve çevrim içi katılımlarıyla yapay zekâ teknolojileri, siyasal iletişim, dezenformasyon, medya etiği, dijital güven, gazetecilik, algoritmalar, kültürel özgünlük, toplumsal hafıza, toplumsal cinsiyet ve dijital medya gibi güncel konular ele alındı. Programda ayrıca yapay zekâ uygulamalarının kriz iletişimi ve bilgi yönetimindeki rolü, gazeteciliğin dönüşümü, dijital platformlarda güvenilirlik, üretken yapay zekâ uygulamaları ve medya okuryazarlığı gibi alanlara odaklanan akademik çalışmalar da yer aldı.

Sempozyum açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ile fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan BAİM Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy katılımcıları selamlayarak organizasyon komitesine teşekkürlerini sundu. Son aylarda yapay zeka teknolojilerini, algoritmaları ve bilgi kirliliğini yoğun bir şekilde tartıştıklarını belirten Doç. Dr. Türksoy, yapay zekanın ulaştığı muazzam güce rağmen henüz insani organizasyon yeteneğinin, kahve arası planlamalarının, yüzlerce e-postayı yanıtlamanın ve insani bağ kurmanın yerini alamadığını ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konferans açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, bu önemli uluslararası bilimsel buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Yapay Zekâ Çağında Hakikat ve Güven” olarak belirlenen temanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, yapay zekâ teknolojilerinin artık sadece teknik bir yenilik olmaktan çıkıp iletişim biçimlerimizi, bilgi üretim süreçlerimizi ve medya sistemlerini derinden dönüştürdüğünü vurguladı. Yapay zekâ destekli uygulamalar nedeniyle gerçeğe aykırı içeriklerin ve dijital manipülasyonun hızla yayıldığı bir çağda yaşadığımızı belirten Prof. Dr. Kılıç, "Bilginin bu kadar hızlı üretildiği bir çağda hakikati nasıl koruyacağız?" sorusunu yönelterek, artık asıl meselenin bilgiye ulaşmak değil, o bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirebilmek olduğunu ifade etti. Konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, verimli bir konferans geçmesini temenni etti.

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