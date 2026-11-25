Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Helal Expo 2026’da Arıcılık Araştırma Enstitüsünün standını ziyaret etti. Stantta bal ve diğer arıcılık ürünleri sergilendi.

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Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı başladı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen zirve, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

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Helal pazarı 4-5 yılda 12 trilyon dolara ulaşabilir

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan Yardımcısı Emre Ete, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, 500'den fazla uluslararası katılımcının yer aldığı etkinliğin, helal endüstrisinin en güçlü buluşmalarından birisi olduğunu söyledi.

Helal kavramının önemine işaret eden Ete, "Helal ilkesi üretimde kaliteyi ve temizliği, ticarette dürüstlüğü, toplumsal ilişkilerde güveni ve uluslararası ilişkilerde hakkaniyeti ve adaleti esas tutuyor." dedi.

Ete, helal pazarının yalnızca Müslümanlara değil, güvenilir, sağlıklı ve etik üretimi tercih eden geniş bir tüketici kitlesine hitap ettiğini belirterek Türkiye'nin bu alanda güçlü bir merkez haline gelmesi için çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

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Zirvenin yapıldığı ilk yıllarda helal pazarının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Ete, "Bugün finansla beraber 9-10 trilyon dolar civarında olan helal pazarının önümüzdeki 4-5 yıl içinde 12 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor." diye konuştu.

Gıdadan kozmetiğe sürdürülebilir üretim gündemde

SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt de bu yılki zirvenin sürdürülebilirlik ve helal ekonomi ekseninde şekillendiğini belirterek sorumlu üretim ve kaynakların verimli kullanımının önemine dikkati çekti.

Fuarda kozmetik, turizm ve gıda başta olmak üzere birçok sektörün ele alınacağını aktaran Övüt, atık yönetimi ve ürün dağıtım politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Övüt, Helal Expo'da sürdürülebilir helal yaşam, helal turizm ve etik konularının da gündeme geleceğini aktararak, "Oluşturduğumuz standartlarla hem üretici hem de tüketici için belirli bir sistem hayata geçiriyoruz. Bu zirve sadece bilgi ve tecrübe paylaşımı değil, somut adımlar atmak için de bir fırsat olacak. Birlikte adım atalım ve helal ekosistemini daha da büyütelim." ifadelerini kullandı.

STK Fuarı da aynı çatı altında

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal da Helal Expo ile eş zamanlı olarak aynı çatı altında düzenlenen 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı'nın detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Etkinliklere İslam ülkelerinden çok önemli katılımlar olduğunu anlatan Akbal, "İnşallah fuarla herkes için daha adil, daha şeffaf ve insan onurunu gözeten bir ekonomik düzenin inşasına katkıda bulunuruz." dedi.

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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Fatih Gültekin ise dünya çapında önemli konukları etkinliğe davet ettiklerini belirterek "Deneyimlerini, bilimsel tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Bilimsel diyaloğu ve işbirliğini artırmak için bilgi alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

Fuarın helal ekosistemi için önemli bir fırsat oluşturduğuna vurgu yapan Gültekin, katılımcıların tecrübelerinin bu sistemin gelişmesi adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk firmaları uluslararası alıcılarla buluşacak

Küresel helal ekonomisinde yeni ticari bağlantılar kurulmasını hedefleyen organizasyonda, uluslararası alım heyetleri, ikili iş görüşmeleri (B2B), ülke iş forumları ve konferans programları düzenlenecek.

Fuar kapsamında yapılacak B2B görüşmelerinde, farklı ülkelerden profesyonel satın almacılar, yatırımcılar, üreticiler ve ihracatçılar bir araya gelecek.

Önceden planlanan görüşmeler ve sektör bazlı eşleştirmelerle Türk firmalarının yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılması, distribütörlük anlaşmalarının geliştirilmesi ve tedarik zincirlerinde işbirliği imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

Uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak firmaların, mevcut pazarlardaki faaliyetlerini genişletmelerinin yanı sıra yeni pazarlara açılmaları ve uzun vadeli ticari ortaklıklar geliştirmeleri bekleniyor.

Beş ülkeyle ticaret ve yatırım görüşmeleri yapılacak

Organizasyon kapsamında Türkiye-Vietnam, Türkiye-Filipinler, Türkiye-Yemen, Türkiye-Filistin ve Türkiye-Umman İş ve Yatırım Forumları da düzenlenecek.

Kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak forumlarda ikili ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım olanaklarının geliştirilmesi, ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi ve yeni işbirliği alanları ele alınacak. Gıda, üretim, turizm, sağlık ve hizmet sektörlerine odaklanacak görüşmelerin, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Forumlar aracılığıyla kurulacak temasların, fuar sonrasında yeni ihracat anlaşmalarına, ortak yatırım projelerine ve uzun vadeli ticari işbirliklerine dönüşmesi hedefleniyor.

Helal belgelendirmede ortak standartlar ele alınacak

Helal Expo 2026 ile eş zamanlı düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi'nde ise küresel helal ekonomisinin gelişimi, uluslararası standartlar ve sektörün geleceği değerlendirilecek.

Kamu temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve sektör yöneticilerinin katılacağı zirvede, helal ürün ve hizmetlerde standartların geliştirilmesi, belgelendirme ve akreditasyon sistemleri ile üretim süreçlerinde kalite güvencesi konuları gündeme gelecek. Ayrıca ülkeler arasındaki teknik ve ticari uyumun güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara erişimde karşılaşılan engellerin azaltılması ve sektörde sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Dört gün sürecek organizasyonun, Türkiye'nin küresel helal ekonomisindeki konumunu güçlendirmesi ve İstanbul'un uluslararası ticari buluşmalardaki rolünü geliştirmesi bekleniyor.

Fuar boyunca kurulacak ticari bağlantıların Türk firmalarının uluslararası iş ağlarını genişletmesine, yeni ihracat kanalları oluşturmasına ve yabancı yatırımcılarla doğrudan temas kurmasına imkan sağlaması amaçlanıyor.

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