Aslan nöbeti sürüyor

İstanbul Valiliği, Sarıyer’de aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını açıklasa da jandarmanın bölgedeki tedbirleri sürüyor. Uskumruköy’de vatandaşların yoğun bulunduğu bazı noktalarda güvenlik önlemleri var. 22 Kasım’da aslan görüldüğüne ilişkin ihbarın ardından yayalara ve araçlara kapatılan Belgrad Ormanı ise açıldı.