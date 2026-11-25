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İstanbul Valiliği'nin Sarıyer'de aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya rastlanmadığını açıklamasının ardından jandarma ekiplerinin bölgedeki tedbir amaçlı bekleyişi dün de sürdü. Uskumruköy Mahallesi'nde günlük yaşam normale dönerken eğitim öğretim faaliyetleri de kesintisiz devam etti. Vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda güvenlik önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, olası yeni ihbarlara karşı bölgede hazır bekledi. Arama çalışmaları nedeniyle yaya ve araç girişine kapatılan Belgrad Ormanı ise yeniden ziyarete açıldı.

Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlatmıştı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenmiş, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Sarıyer'de 'aslan' iddiası: Hayvanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı