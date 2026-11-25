Tramvayla özel halk otobüsünün çarpıştığı ve 15 kişinin yaralandığı önceki günkü kaza, İstanbul’da raylı sistemlerde son 1 yılda yaşanan kazaları yeniden gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı metro ve tramvay hatlarında 30 Eylül 2025 ile 23 Kasım 2026 tarihleri arasında araçların raydan çıktığı, birbiriyle çarpıştığı ve sinyalizasyon kaynaklı 9 kazada 29 kişi yaralandı, 1 çocuk öldü. Raylı sistemlerde bakım harcamasının azaldığını, yenileme çalışmalarının tamamlanamadığı belirlendi.

HARCAMALAR AZALDI

İBB faaliyet raporları, bakım harcamasının 1 yılda yüzde 41,9 azaldığını, 2025 için öngörülen kaynağın yalnızca üçte birinin kullanıldığını ortaya koydu. İBB, 2024’te “Raylı Sistem Bakım ve Onarım Çalışmaları” için 2 milyar 979 milyon 555 bin lira kaynak öngördü, yıl sonunda 1 milyar 533 milyon 627 bin lira harcadı. 2025’te bakım, onarım ve modernizasyon için planlanan kaynak 2 milyar 691 milyon 758 bin liraya, gerçekleşen harcama ise 890 milyon 823 bin liraya geriledi. Böylece planlanan kaynak nominal olarak yüzde 9,7, yapılan harcama ise yüzde 41,9 azaldı.

FARK AÇIKLANMADI

İBB, 2025 yılı için ayırmayı planladığı bakım ve modernizasyon kaynağının yalnızca yüzde 33,1’ini harcadı. Başlangıçta öngörülen tutarla yıl sonu harcaması arasında 1 milyar 800 milyon 934 bin liralık fark oluştu. İncelenen belgelerde bu paranın başka kalemlere aktarılıp aktarılmadığı, ihalelerin iptal edilip edilmediği veya paranın nereye harcandığı açıklanmadı.

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YENİLEME BİTMEDİ

Kazaların meydana geldiği T4 ve M1A hatlarını kapsayan yenileme çalışmalarının, hedeflenen tarihte bitirilemediği de İBB raporlarına yansıdı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Hattı’ndaki demir yolu, elektrik, elektronik ve sinyalizasyon işlerinin ilerlemesi, 2025 sonunda yüzde 87’de kaldı. Bitiş yılı 2025 olarak gösterilen proje, 2026 programına yeni bütçe ve yeni bitiş tarihiyle yeniden alındı.

M1A hattı ile Esenler yerleşkesindeki kapasite artırımı, istasyon yenileme ve elektromekanik sistem projesinin ilerlemesi de 2025 yılı sonunda yüzde 60’ta kaldı. Bitiş yılı 2025 olan çalışma, 2026 yatırım programına taşındı. Böylece T4’teki 22 Aralık 2025 ve M1A’daki 2 Şubat kazaları, bu hatları kapsayan yenileme projeleri tamamlanmadan meydana geldi.

8 YILDIR BİTMEYEN BAKIM

Her iki yenileme işinin de 2018 yılında ihale edildiği görüldü. T4 projesinin yer tesliminden itibaren 720, M1A projesinin ise 900 günde tamamlanması öngörülmüştü. Buna rağmen 2024’te yüzde 79 olan T4’teki ilerleme 2025’te yüzde 87’ye, M1A’daki ilerleme ise yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkabildi.

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KAÇ MAKAS KONTROL EDİLDİ?

2025 yılında T1 hattında 4 bin 740, M1A’da 1334, M2’de ise 650 metre ray değiştirildiği belirtildi. Ancak kaç makasın kontrol edildiği veya yenilendiği, sinyalizasyon sistemlerine ne kadar harcandığı ve kaza noktalarında en son ne zaman bakım yapıldığı açıklanmadı. M4 ve M5 hatlarında da ray deformasyonuna yönelik yenileme yapıldığı bildirilmesine rağmen çalışmaların metrajı ve maliyeti paylaşılmadı. Kazaların kesin nedenini ortaya koyacak ayrıntılı teknik inceleme raporları da kamuoyuna sunulmadı.

1 yılda 9 kaza

Metro ve tramvaylar son 1 yıl içinde 5 kez raydan çıktı.

22 ARALIK 2025: T4 hattında bir tramvay Topkapı İstasyonu’nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi, seferler aksadı.

2 ŞUBAT 2026: M1A hattının Esenler-Otogar bölümünde metro raydan çıktı ve yolcular tahliye edildi.

3 MART 2026: T1 hattında raydan çıkan tramvay, Eminönü’nde karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

19 HAZİRAN 2026: M4 hattında Bostancı yakınlarında raydan çıkan metroda 3 yolcu yaralandı. Metro İstanbul “Araç arızası” açıklaması yaparken, kazanın makas arızasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Arıza sonucu yolcuların bir bölümü tünelde yürümek zorunda kaldı.

20 AĞUSTOS 2026: T1 Fındıklı durağı girişinde raydan çıkan tramvay korkuluklara çarptı, yaralanan olmadı. Sinyalizasyon arızası nedeniyle makasın değişmediği ileri sürüldü ancak İBB ayrıntılı teknik rapor açıklamadı.

AYNI RAYDA KAFA KAFAYA

Metro ve tramvayların raydan çıkmasının yanında, sinyalizasyon kaynaklı olduğu değerlendirilen kazalar da yaşandı.

30 EYLÜL 2025: Beyazıt Durağı’nda raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

8 HAZİRAN 2026: Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında raylara düşen 6 yaşındaki Muhammed M.M., tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, işletme kazasından ayrı bir “hat ve yolcu güvenliği” vakası olarak kayıtlara geçti.

28 AĞUSTOS 2026: T1 hattının Pazartekke-Topkapı durakları arasında 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Kazanın kesin nedenini açıklayan nihai teknik rapor kamuoyuyla paylaşılmadı.

SON KAZADA 15 YARALI

Önceki gün gerçekleşen son kazada ise tramvay, hemzemin geçitte dönüş yapan İETT otobüsüne çarptı.

23 KASIM 2026: T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yolcusuz olarak depoya giden tramvay, raylardan geçen 35C Kocamustafapaşa-Taksim hattındaki İETT otobüsünün sağ arka kısmına çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.

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