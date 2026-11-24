Kazakistan’da 2006 yılında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov’un öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli Vitta M., İstanbul’da yakalandı.
Hakkında uluslararası arama kaydı bulunan Vitta M.’nin işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdüğü öğrenildi.
Zheskazgan’da silahlı saldırı
Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sagit Shakputov, Kazakistan’ın Zheskazgan şehrinde 28 Kasım 2006’da evine dönerken aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Kazakistan basınındaki haberlerde, Shakputov’un büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğratan suç örgütünün lideri olduğu iddia edildi.
Olayın faili olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararları bulunan Vitta M.’nin İstanbul’a geldiğini Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tespit etti.
Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Bakırköy’de bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla Vitta M. gözaltına alındı.
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