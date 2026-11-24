Konya'nın Ilgın ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Ali Acar'ın ağılındaki koyunlardan biri 6 bacaklı kuzu doğurdu.
Aydan Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Acar'ın sürüsündeki koyunlardan biri doğum yaptı.
Kuzu sağlık kontrolünden geçirilecek
Yeni doğan kuzunun, arka iki ayağı dışında birbirine bitişik çift ayağının bulunduğu anlaşıldı.
Duruma şaşıran Acar, "Yıllardır, hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm." dedi.
Acar, "Kuzuyu veterinere götürüp, sağlık kontrolünden geçirmesini sağlayacağım. Umarım bu şekilde, sağlıklı olarak büyür" diye konuştu.
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