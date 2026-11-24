Instagram'a bir ay ara verdi hayatı değişti: Kazandığı şey sadece boş zaman değildi

İngiliz gazeteci Georgina McNamara, bir ay ara vermek için Instagram'ı sildi ama gördüğü değişim sonrası geri dönmeyeceğini anladı. Sürekli bildirim kontrolü ve kıyaslamalardan kurtulduğunda kazandığı şeyi kimse beklemiyordu.