Oyuncu Metin Yıldız'dan Sultanahmet Camii'nde çektiği videoyla gündeme gelen Çiğdem Batur'a tepki: Bunun arkasında aşağılama var

Oyuncu Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii ziyareti sırasında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki çekti. Camide ayak kokusundan rahatsız olduğunu öne süren Batur, görüntülerde yetkililere seslenerek "Sayın yetkililer, bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla." ifadelerini kullandı. Batur'un sözleri tepkilere neden olurken oyuncu Metin Yıldız da Esra Elönü'nün sunduğu, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, "Biriniz camide burnunuzu tıkarsınız, biriniz mezarlıkta rakı içersiniz. Siz bu değerleri böyle gözetmezseniz Müslüman bir ülkede, inançlı bir ülkede, ondan sonra insanların karşısına çıkıp oy isterseniz siyasi fikirleriniz, görüşleriniz her ne olursa olsun insanlar size bir kere eksik puan verirler ve zannetmiyorum ki sizin arkanızdan gelsinler." dedi. Toplumun inançlarına ve geleneklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, "İnsanların değerlerine, dini değerlerine, milli değerlerine, geleneklerine lütfen saygısızlık etmeyin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çiğdem Batur hakkında "Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.