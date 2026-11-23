Çilek Vize soruşturmasından 'Trump'ın kızıyım' diyen Necla Özmen ve Hayrettin Karaoğuz çıktı

Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün sosyal medya fenomenleri ve tanınmış isimler aracılığıyla kamuoyunda güvenilirlik oluşturmayı hedeflediği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren telefon dinleme kayıtlarında, örgüt lideri Mertcan Durgut’un kız kardeşi ve vize uzmanı Sena Durgut’un, kendisini ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olarak tanıtarak sosyal medyada dikkat çeken Necla Özmen’e reklam karşılığında vize teklif ettiği belirlendi. Öte yandan, KAOS Show ile tanınan Hayrettin Onur Karaoğuz’un vize randevusuna ilişkin görüşmeler de dosyada yer aldı.