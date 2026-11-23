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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda 16-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 793 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 342 internet sitesi, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 internet sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 60 internet sitesi tespit edildi. Söz konusu 407 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime engellendi.

Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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