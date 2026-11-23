İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak; alım sözlü sınav ile gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylar için lise mezunlarında KPSSP94, ön lisans mezunlarında KPSSP93, 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunlarında ise KPSSP3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Sözlü sınav başvuruları 07-11 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Aynı tarihler arasında adayların başvuru yapabilmesi, Bakanlığın https://www.icisleri.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linki aracılığıyla da sağlanacak.
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