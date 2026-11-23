Endonezya'nın Banten eyaletindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangının ardından yıkılan çatı ve yanmış araçlar; yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

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Endonezya'nın Banten eyaletindeki Seang bölgesinde bulunan bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Yaklaşık 30 kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Çalışma ilişkilerinden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Said Iqbal, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Iqbal, ilk bulguların bir klimanın kısa devre yapmış olabileceğine işaret ettiğini aktardı.

Cumartesi günkü vardiya için fabrikada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu ise fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya ifade etti.

DHA Endonezya'nın Banten eyaletindeki Seang bölgesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangının ardından, çatısı kararan binada arama çalışmaları sürüyor.

DHA Endonezya'nın Banten eyaletindeki Seang bölgesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangının ardından, yanmış bir kamyon ve otobüs yangın alanında kaldı.

DHA Endonezya'nın Banten eyaletindeki Seang bölgesinde şekerleme fabrikasında çıkan yangının ardından polis, yanmış fabrika binasını inceliyor; hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

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