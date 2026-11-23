Endonezya'nın Banten eyaletindeki Seang bölgesinde bulunan bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.
Yaklaşık 30 kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturma devam ediyor
Çalışma ilişkilerinden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Said Iqbal, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Iqbal, ilk bulguların bir klimanın kısa devre yapmış olabileceğine işaret ettiğini aktardı.
Cumartesi günkü vardiya için fabrikada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu ise fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya ifade etti.
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