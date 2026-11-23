Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Servisin duyurusuna göre Rusya, Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef aldı.
Kiev ve Dnipropetrovsk'ta can kaybı
Açıklamada, Kiev bölgesindeki Vyshneve yerleşim yerinde bir markete insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dnipropetrovsk bölgesindeki farklı ilçelere düzenlenen hava saldırılarında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kiev bölgesindeki Dimer kasabasında önceki gece saldırı düzenlenen 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı, burada da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
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