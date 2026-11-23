İngiltere Kralı 3. Charles'tan COP31 ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu: COP31'in mirası eylem olmalı

İngiltere Kralı 3. Charles, COP31’in ev sahipliğini ve başkanlığını üstlenen Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum’a hitaben yazdığı mektupla teşekkür etti. İklim eylemi için dünya liderlerine çağrıda bulunan Kral Charles, Antalya’da bir araya gelen liderleri verilen sözleri somut adımlara dönüştürmeye davet etti. Temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasının gelecekteki refah ve güvenlik açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Charles; metan ve diğer güçlü kirleticilerin sınırlandırılması, ormanların, okyanusların ve ekosistemlerin korunup yeniden eski haline getirilmesi, yeşil elektrifikasyonun ilerletilmesi ve kırılgan toplulukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı desteklenmesi için acil eylem çağrısı yaptı.