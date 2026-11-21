İtalya'da yakın dönemde adı bir mafya saldırısına ilişkin soruşturmaya dahil edilmesiyle gündeme gelen eski emniyet müdürü Gianni De Gennaro'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Toskana'daki evinde ölü bulundu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede bir dönem emniyet ve istihbarat birimlerinde üst düzey görevlerde bulunan 78 yaşındaki De Gennaro, bu sabah Toskana Bölgesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Haberde, ilk incelemeler doğrultusunda De Gennaro'nun silahıyla hayatına son verdiği belirtildi.

Ev hapsi talebi reddedilmişti

De Gennaro'nun ölümü, İtalya'nın yakın tarihindeki en önemli mafya saldırılarından birine ilişkin soruşturmanın yeniden tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.

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Caltanissetta Cumhuriyet Savcılığı, 19 Temmuz 1992'de Palermo'da düzenlenen ve yargıç Paolo Borsellino ile 5 polis memurunun hayatını kaybettiği Via D'Amelio saldırısına ilişkin soruşturmasında, dönemin Emniyet Mafya ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Birimi Sorumlusu De Gennaro hakkında ev hapsi talep etmişti.

Talep, saldırının ardından o dönem yürütülen soruşturmanın yanlış yönlendirildiği ve bazı belgelerin gizlendiği iddiaları kapsamındaydı.

Hakim bu talebi reddetmiş, savcılık ise karara itiraz etmişti.

De Gennaro hakkındaki iddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyordu.

Siyasetten taziye mesajları

De Gennaro'nun ölüm haberinin ardından İtalyan siyasetinden de mesajlar geldi.

Başbakan Giorgia Meloni, yazılı açıklamasında De Gennaro'nun trajik ölümü nedeniyle şoke olduğunu ve ailesine başsağlığı dilediğini belirtti.

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Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gianni De Gennaro gibi devletin sadık bir hizmetkarının ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, böylesi bir insanın ve kariyerinin asla hak etmediği medya ve yargı lincine maruz kalmıştı. Ailesine, kendisine saygı duyan ve onu seven çok sayıda kişiye düşüncelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi ise partisinin etkinliğindeki konuşmasında, "Gianni De Gennaro'nun ölüm haberi, onu tanıyan ve kim olduğunu bilen birçoğumuz için kesinlikle şok edici. Derin devleti temsil eden bir yüz hayal etmem gerekirse, aklıma De Gennaro gelir. Bu trajik bir kayıp. Bugün şefkat ve taziye zamanı." yorumunu yaptı.

Caltanissetta Savcılığı intihara teşvikten sorumlu tutulmalıdır

1992'de öldürülen ünlü yargıç Paolo Borsellino'nun kardeşi Salvatore, ANSA ajansına De Gennaro'nun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, "Bana göre De Gennaro'nun ölümü konusunda, Caltanissetta Savcılığı intihara teşvikten sorumlu tutulmalıdır. Söz konusu soruşturma bu savcılığın yetki alanında değildi; olsa olsa Palermo Savcılığının yetkisindeydi." dedi.

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