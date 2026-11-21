Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Almanya’da 320 cami olmak üzre Japonya’dan Kanada’ya Norveç’ten İtalya’ya kadar 700 civarı cami inşaa ettiren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Japonya'nın Nişiku şehrinde inşa ettiği Ertuğrul Camii'ni de Müslümanların hizmetine kazandırdı.

Müslümanların buluşma noktası

IGMG Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Ergün, Teşkilatlanma Başkanı Adem Kaya ve Japonya Bölge Başkanı Rekabi Seyitalioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı törenle, öğle namazının ardından yapılan dualarla ibadete açtı. Cami, Japonya'daki Müslümanlar için yeni bir ibadet ve buluşma mekanı oldu.

Öğle namazı kılındı ve namazın ardından yapılan dualarla Ertuğrul Camii resmen ibadete açıldı.

Japonya'ya ikinci cami

Ertuğrul Camii, IGMG'nin Japonya'daki ikinci cami hizmeti oldu. Teşkilat bundan önce Nagoya bölgesindeki Tsushima kentinde inşa ettiği Tsushima Ayasofya Camii ve külliyesini hizmete açmıştı. Yeni caminin de ibadete kazandırılmasıyla IGMG'nin Japonya'daki cami hizmetleri genişlemeye devam ediyor.

Reklam Reklam

Gündem

İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanlığına Murat İleri seçildi

Kayıt

Marş Mira’da hafıza yürüyüşü: Srebrenitsa’dan Gazze’ye ortak vicdan

Dünya

Srebrenitsa'dan Gazze'ye anlamlı mesaj: 'Bu zulmü dünyaya unutturmayacağız'

Dünya

İstanbul'dan yüzlerce öğrenci 'İnsanlığın İzi'ni sürmek için Bosna Hersek'e uğurlandı