İstanbul'dan yüzlerce öğrenci 'İnsanlığın İzi'ni sürmek için Bosna Hersek'e uğurlandı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Türkiye tarafından İstanbul Fatih’te bir yürüyüş gerçekleştirildi.

“İstanbul’dan Srebrenitsa’ya, İnsanlığın İzindeyiz!” sloganıyla gerçekleştirilen uğurlama programı kapsamında; yüzlerce vatandaş ve öğrenci ilk olarak Fatih Camii Avlusu’nda bir araya geldi. Buradan tekbirler ve dualar eşliğinde Saraçhane Meydanı’na yüründü. Mazlum coğrafyaların sesi olunan ve geniş katılımın sağlandığı yürüyüş boyunca, meydanlarda kardeşlik ve adaletin gür sesi hep birlikte haykırıldı.

“Geçmişe ağlamak için değil geleceği inşa etmek için”





Yürüyüşün nihayete erdiği Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan IGMG Türkiye Başkanı Ahmet Divleli, “Geçmişe ağlamak için değil geleceği inşa etmek için gençlerimizi uğurluyoruz” diyerek şu sözleri kullandı:





“Bugün bombalar değişiyor, coğrafyalar değişiyor ama mazlumun gözyaşı değişmiyor. İşte bunun için bu yürüyüşü yapıyoruz, bu gençlerimizi uğurluyoruz, Srebrenitsa'yı anıyoruz. Geçmişe ağlamak için değil geleceği inşa etmek için, unutmamak için, unutturmamak için meydanlardayız.





Biz ümmet olmanın ne demek olduğunu bilen bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim sınırlarımız haritalarla çizilmez; Bosna'daki acı da bizim acımızdır, Gazze'deki feryat da bizim feryadımızdır, Doğu Türkistan'daki gözyaşı da bizim gözyaşımızdır. İstanbul'dan Srebrenitsa'ya, Srebrenitsa'dan Gazze'ye, Gazze'den Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Sudan'a, nerede bir mazlum varsa biz insanlığın izindeyiz. Unutmadık, unutturmayacağız.”

IGMG Türkiye Başkanı Ahmet Divleli

“Adaleti haykırmak için gidiyoruz”





Yola çıkan öğrencilerden Abdullah Edip Kayapınar ise arkadaşlarının heyecanını “Şu an arkamda görünen bu uğurlama töreni, basit bir yolculuk değil; aslında adaletin ve kardeşliğin gür sesi! Ben ve 199 liseli arkadaşım, bugün İstanbul’dan, Fatih’ten yola çıkıyoruz. İstikametimiz; ecdat toprakları, Balkanlar... Avrupa’nın göbeğinde yaşanan o büyük acının, Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde orada olacağız. Unutulan soykırımların tekrarlanacağını biliyoruz. Biz, insanlığın izini sürmek, o derin sessizliğe karşı adaleti haykırmak için gidiyoruz. Dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Ve siz de yaşananları unutmayın ki bu acılar tekrar yaşanmasın” ifadeleriyle dile getirdi.

IGMG Türkiye Gençlik Başkanı Eyyübhan Baştuğ

“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”





Gençlere öncülük etmek üzere yola koyulan IGMG Türkiye Gençlik Başkanı Eyyübhan Baştuğ da şöyle konuştu:





“Bugün Fatih’ten Saraçhane’ye uzanan bu yürüyüş, sadece geçmişi anmak değil, geleceği inşa etme kararlılığıdır. IGMG Türkiye olarak, 200 liseli fidanımızla birlikte ecdat topraklarına, Balkanlar’a doğru yola çıkıyoruz. Srebrenitsa’da insanlığın uğradığı o büyük soykırımın acısı da adaleti haykırma sorumluluğumuz da hâlâ dipdiri. Bu genç yüreklerle birlikte Avrupa’nın göbeğindeki o derin sessizliğe ses olmaya; kardeşliğin ve adaletin izini sürmeye gidiyoruz. Tarih şuuruna sahip çıkan bu nesille yürümekten gurur duyuyoruz. Dualarınızla bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ederiz. Seferimiz mübarek olsun.”

Dualarla yola çıktılar, istikamet 6 ülke





IGMG Genel Başkan Danışmanı Muhammed Turhan’ın duasıyla son bulan programın ardından alanı dolduran katılımcı aileler, yola çıkan evlatlarını dualarla yolcu etti.

Gazeteciler eşliğinde İstanbul’dan hareket eden kafile; Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Karadağ güzergâhını takip ederek Bosna-Hersek’e ulaşacak. Liseli öğrenciler, yolculuk boyunca ecdat mirası kültürel ve tarihi mekanları yerinde inceleyecek. Rota sonunda ise Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek Srebrenitsa Soykırımı’nın resmi anma merasimlerine ve tarihi Marş Mira (Barış Yürüyüşü) etkinliklerine katılarak insanlık dramına yerinde tanıklık edecekler.























