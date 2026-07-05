Bugün hangi maçlar var? Brezilya-Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı 5 Temmuz maç programıyla devam ediyor. Brezilya ile Norveç’in karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesi “Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. İşte Dünya Kupası'nda günün maçları ve karşılaşmalara dair tüm detaylar.

1 /5 5 Temmuz Dünya Kupası maçları kapsamında bugün Brezilya ile Norveç son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23.00’te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 /5 5 Temmuz Dünya Kupası maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. 5 Temmuz Pazar gününün maç programında Brezilya-Norveç karşılaşması öne çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın turnuvaya veda etmesinin ardından futbolseverlerin odağı, Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalacak ekipleri belirleyecek son 16 maçlarına çevrildi.

Bugünkü programda yer alan karşılaşma şöyle:

23.00 | Brezilya - Norveç | TRT 1

3 /5 Son 16 turunda oynanan maçlar

Dünya Kupası son 16 turunda bazı karşılaşmalar tamamlandı. Programda yer alan sonuçlara göre Fas, Kanada’yı 3-0 mağlup ederken Fransa da Paraguay karşısında 1-0 galip geldi.

Son 16 turunda şu ana kadar öne çıkan sonuçlar şöyle:

Kanada - Fas: Fas 3-0 kazandı

Paraguay - Fransa: Fransa 1-0 kazandı

4 /5 6 Temmuz Dünya Kupası maçları

Son 16 turu, 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Programda Meksika-İngiltere ve Portekiz-İspanya maçları yer alıyor.

6 Temmuz maç programı şöyle:

03.00 | Meksika - İngiltere | TRT 1

22.00 | Portekiz - İspanya | TRT 1