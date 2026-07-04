Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1’de mi, canlı yayın saat kaçta? İlk 11’ler ve yayın bilgisi

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu öncesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Lionel Messi’li Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında son 16 turu biletini almak için sahaya çıkarken, mücadeleye dair yayın bilgisi, maç saati ve muhtemel 11’ler merak ediliyor.

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00’de oynanacak. Lionel Messi’li Arjantin, Dünya Kupası’na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları karşısında son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

2 /5 Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçıyla devam ediyor. Mücadele, 3 Temmuz’u 4 Temmuz’a bağlayan gece TSİ 01.00’de başlayacak.

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Arjantin, Lionel Messi’nin liderliğinde sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Yeşil Burun Adaları ise Arjantin karşısında tur şansı arayacak.

3 /5 Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda?

Arjantin - Yeşil Burun Adaları karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu kapsamında oynanacak.

Karşılaşmaya ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Maç: Arjantin - Yeşil Burun Adaları Turnuva: 2026 FIFA Dünya Kupası Tur: Son 32 Tarih: 4 Temmuz Cumartesi Saat: 01.00 Yayın: TRT 1

4 /5 Arjantin muhtemel 11’i

Arjantin’in maça şu 11’le çıkması bekleniyor:

E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.