ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİ: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Meslek meslek zamlı maaş listesi

Temmuz 2026 memur zammı yüzde 13,52 oldu





Temmuz 2026 memur maaşları, yılın ilk altı aylık dönemindeki enflasyon verileri ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda artırıldı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine Temmuz 2026'dan itibaren yüzde 13,52 zam yapıldı.





Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, kamu görevlilerinin 2026 yılındaki mali ve sosyal haklarında uygulanacak artışlar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Kararda, temmuz ayından itibaren kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü.





Yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle yüzde 6,52 oranında ilave artış oluştu. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 13,52'ye ulaştı.





Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına uygulanan artış oranı ise yüzde 17,76 oldu.