ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİ: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Meslek meslek zamlı maaş listesi

Temmuz 2026 memur maaşları ve emekli zam oranları belli oldu. Yüzde 13,52’lik artışla en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya yükselirken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 zam yapıldı. Öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis, profesör ve diğer kamu görevlilerinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı meslek meslek zamlı maaş listesi haberimizde.
Temmuz 2026 memur maaşları, yüzde 13,52 oranındaki artışın ardından yeniden hesaplandı. En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya yükseldi.
Temmuz 2026 memur zammı yüzde 13,52 oldu
Temmuz 2026 memur maaşları, yılın ilk altı aylık dönemindeki enflasyon verileri ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda artırıldı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine Temmuz 2026'dan itibaren yüzde 13,52 zam yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, kamu görevlilerinin 2026 yılındaki mali ve sosyal haklarında uygulanacak artışlar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Kararda, temmuz ayından itibaren kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü.
Yılın ilk altı ayında enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle yüzde 6,52 oranında ilave artış oluştu. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 13,52'ye ulaştı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına uygulanan artış oranı ise yüzde 17,76 oldu.
En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?
Temmuz 2026 itibarıyla maaşlarda oluşan değişiklikler şöyle:
- Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 13,52
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 17,76
- En düşük memur maaşı: 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi.
- En düşük memur emekli aylığı: 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
En düşük memur maaşı hesaplamasına aile yardımı ödeneği de dahil edildi.
Meslek meslek Temmuz-Aralık 2026 zamlı memur maaşları
Temmuz 2026 zammının ardından bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
- Şube müdürü (üniversite mezunu, 1/4): 94 bin 384 TL’den 107 bin 110 TL’ye yükseldi.
- Memur (üniversite mezunu, 9/1): 64 bin 397 TL’den 73 bin 70 TL’ye yükseldi.
- Uzman öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL’den 92 bin 166 TL’ye yükseldi.
- Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL’den 83 bin 254 TL’ye yükseldi.
- Başkomiser (3/1): 89 bin 214 TL’den 101 bin 242 TL’ye yükseldi.
- Polis memuru (8/1): 81 bin 617 TL’den 92 bin 618 TL’ye yükseldi.
- Uzman doktor (1/4): 150 bin 426 TL’den 170 bin 730 TL’ye yükseldi.
- Hemşire (üniversite mezunu, 5/1): 74 bin 770 TL’den 84 bin 845 TL’ye yükseldi.
- Mühendis (1/4): 96 bin 211 TL’den 109 bin 185 TL’ye yükseldi.
- Teknisyen (lise mezunu, 11/1): 66 bin 870 TL’den 75 bin 877 TL’ye yükseldi.
- Profesör (1/4): 135 bin 89 TL’den 153 bin 208 TL’ye yükseldi.
- Araştırma görevlisi (7/1): 90 bin 568 TL’den 102 bin 779 TL’ye yükseldi.
- Vaiz (1/4): 76 bin 653 TL’den 86 bin 983 TL’ye yükseldi.
- Avukat (1/4): 90 bin TL’den 102 bin 135 TL’ye yükseldi.
Maaş hesaplamasına hangi ödemeler dahil edildi?
Net görev aylığı hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı dahil edilmedi.
Hesaplamalarda aile ve çocuk yardımı ödeneği dikkate alındı. Aile ve çocuk yardımı için çalışmayan eş ile biri 0-6 yaş grubunda olmak üzere iki çocuk esas alındı.
Yeni maaş tutarları Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak. Kamu görevlilerinin eline geçecek net tutar; görev, derece, aile durumu ve hesaplamaya dahil edilmeyen ek ödemelere göre değişebilecek.