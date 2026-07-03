Sapkın geminin CEO'su Türkiye'yi CNN'e şikayet etti: Bizi ülkeye sokmadılar

Türkiye'ye geleceği duyurulan 2 bin 500 eşcinseli taşıyan kruvaziyer gemisine geçit verilmedi. İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağını yöneten işletmeyi kapattı. Bu karar sonrası ABD'li tur şirketi Atlantis Events, Türkiye'yi seyahat rotasından çıkarmak zorunda kaldı. Organizasyonun CEO'su Rich Campbell, Amerikan CNN'e konuştu; Türkiye'yi şikayet edip kararı 'oldukça şaşırtıcı' olarak niteledi.
Yaklaşık 2 bin 500 LGBT'li sapkını Türkiye'ye getirmesi planlanan kruvaziyer gemisinin İstanbul programı iptal edilmişti.
Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağını üstlenen TekYön Bar & Club'ün faaliyetlerine son vermişti.
Yaşanan gelişmeler üzerine ABD merkezli tur şirketi Atlantis Events, Türkiye'yi seyahat rotasından çıkararak programında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.
ABD'li milyarder Richard Branson destekli kruvaziyer şirketi Virgin Voyages'a ait gemi, Türk limanlarına yanaşmasına izin verilmemesi üzerine seyahat programını değiştirip Mısır'ın başkenti Kahire ile Yunanistan'ın Girit Adası'nı ziyaret edeceğini açıkladı.
Sapkın geminin CEO'su Türkiye'yi ABD'de şikayet etti
CNN ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin eşcinsellere yönelik söylemlerini sertleştirdiğini ve politikaları yüzünden uluslararası 'insan hakları örgütlerinin' eleştirilerine maruz kaldığını öne sürdü.
CNN ayrıca eşcinsellerin yürüyüşlerine de 10 yıllardır müsaade edilmediğini kaleme aldı.