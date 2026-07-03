3 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 yayın akışı

3 Temmuz 2026 maç programı, FIFA Dünya Kupası’nda bugün oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Portekiz-Hırvatistan, İsviçre-Cezayir ve Avustralya-Mısır maçlarının saatleri, yayınlanacağı kanal ve 4 Temmuz gecesi oynanacak Arjantin-Yeşil Burun Adaları ile Kolombiya-Gana karşılaşmalarının tüm detayları belli oldu.

1 /4 3 Temmuz maç programı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak son 32 turu karşılaşmalarıyla şekillendi. Portekiz-Hırvatistan ve İsviçre-Cezayir maçlarının ardından Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek.

2 /4 3 Temmuz maç programı

3 Temmuz maç programı kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda üç karşılaşma oynanıyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada takımlar, son 16 turuna yükselmek için mücadele ediyor.

Türkiye saatiyle günün maç programı şöyle:

02.00: Portekiz-Hırvatistan — TRT 1 06.00: İsviçre-Cezayir — TRT 1 21.00: Avustralya-Mısır — TRT 1

Karşılaşmaların TRT 1 ve dijital yayın platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşması planlanıyor.

3 /4 4 Temmuz'un ilk saatlerinde hangi maçlar var?

Son 32 turundaki karşılaşmalar, Türkiye saatiyle 4 Temmuz Cumartesi gününün ilk saatlerinde de devam edecek.

01.00: Arjantin-Yeşil Burun Adaları — TRT 1 04.30: Kolombiya-Gana — TRT 1

Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya-Gana maçlarının ardından son 32 turundaki takımların son 16 bileti için mücadelesi tamamlanacak.