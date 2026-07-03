GSB’nin 600 personel alımında başvuru takvimi belli oldu: İşte adaylarda aranan şartlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla alınacak.

GSB personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 600 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. GSB personel alımı kapsamında 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı görevlendirilecek.

Başvuru süreci 13 Temmuz 2026 saat 00.00’da başlayacak. Adaylar, başvurularını 17 Temmuz 2026 saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

Başvuru işlemleri yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar, şartlarını taşıdıkları pozisyonlar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.

Alım hangi kadrolar için yapılacak?

GSB’nin sözleşmeli personel alımı iki farklı pozisyonu kapsıyor:

300 yurt yönetim personeli

300 gençlik çalışanı

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak. Süreçte 2024 KPSS B grubu P3 puan türü esas alınacak.

KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon için kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Yerleştirme işlemleri, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre yürütülecek.

GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla ilanda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için aranan temel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

2024 KPSS’ye girmiş olmak ve başvuru yapılan pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmak.

Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşımak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

Sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşmesi feshedilenler veya sözleşmesini tek taraflı feshedenler için fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak.

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Dul ve yetim aylığı alan adaylar, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almama şartı kapsamında ayrı tutulacak.

Süreç sözlü sınavla tamamlanacak

GSB personel alımı sürecinde adaylar, KPSS P3 puan sıralamasına göre sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav ve yerleştirme aşamaları, ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda başarı sıralamasına göre sonuçlandırılacak.