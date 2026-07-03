CTE AİLE BİRLİĞİ ATAMA BAŞVURUSU 2026: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? CTE aile birliği ataması için gerekli belgeler nelerdir?





En az bir yıllık fiilî hizmet şartı aranacak





Başvuruda bulunacak personelin, 24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görev yaptığı adalet komisyonunun yetki alanında en az bir yıllık fiilî hizmet süresini tamamlamış olması gerekiyor.





Sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler bu hesaba dahil edilecek. Ancak askerlikte, görevden uzaklaştırmada ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç ayı aşan bölümü fiilî hizmet süresinden sayılmayacak.





Bir yıllık hizmet şartı, daha önce aile birliği mazereti kapsamında ataması yapılan personel için de uygulanacak.





Sözleşmeli personel için süre kısıtlaması





28 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma sürelerini tamamlamadan aile birliği mazereti kapsamında yerleştirme talebinde bulunamayacak.





Kanuna göre sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak memur kadrosuna atananlar, bulundukları yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda. Can güvenliği ve sağlık sebepleri bu düzenlemenin dışında tutuluyor.





Bazı personel için üç ve beş yıllık süre şartı





2025 yılında görevde yükselme veya ünvan değişikliği sonucunda başka bir kadroya atananların, 24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görev yaptıkları adalet komisyonunun yetki alanında üç yıllık fiilî hizmet süresini tamamlamış olması gerekiyor.





Hizmet gereği başka bir yere atanan personel için de atandığı yerde en az üç yıl çalışma şartı aranacak. Önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez veya mülhakata dönmek isteyenlerin ise beş yıllık çalışma süresini tamamlaması gerekecek.





Aile birliği ataması hangi durumlarda yapılabilecek?





Personelin eşinin bulunduğu yere atanabilmesi için eşin çalışma statüsüne göre farklı koşullar uygulanacak.





Aile birliği mazeretine dayalı atama şu durumlarda gerçekleştirilebilecek:





Kamu personeli olan eşin kurum içi yer değiştirme imkânının bulunmaması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi bir görevde çalışması,

Eşlerin her ikisinin de Adalet Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görev yapması,

Kamu görevlisi eşin farklı bir kurumda çalışması ve bakanlıklar arasındaki koordinasyon sonucunda hizmet ihtiyacının belirlenmesi,

Kamu personeli olmayan eşin son iki yıl içinde en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olması ve başvuru tarihinde çalışmaya devam etmesi,

Eşin kendi adına faal bir iş yerinin bulunması,

Eşin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olarak görev yapması.





Kamu personeli olmayan eş için aranan 360 günlük sosyal güvenlik primi şartının, son başvuru tarihi olan 24 Temmuz 2026 itibarıyla sağlanmış olması gerekiyor.





Belgelerde belirtilen iş yerinde fiilen çalışılıp çalışılmadığı konusunda tereddüt oluşması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışma yapılabilecek. İş yerinin faal olup olmadığı ve personel eşinin burada çalışıp çalışmadığı yerinde incelemeyle tespit edilebilecek.





Aile birliği mazereti her yıl belgelendirilecek





Aile birliği mazereti kapsamında atanan personelin, mazeretinin devam ettiğini her yıl ocak ayında belgeleyerek CTE Personel Daire Başkanlığı Kararname Bürosuna göndermesi gerekiyor.





Görev yeri belgesi, SGK prim evrakı, vergi levhası ve iş yerinin faaliyette olduğunu gösteren belgeler mazeretin devam edip etmediğinin belirlenmesinde kullanılacak. Bu işlem için ayrıca duyuru yapılmayacak.





Aile birliği mazereti ortadan kalkan personel, uygun kadro ve ihtiyaç bulunması halinde süre şartı aranmaksızın önceki görev yerine atanabilecek.





Eşlerin çalışma statüsüne göre değerlendirme yapılacak





Eşlerden birinin yönetici, diğerinin yönetici olmayan bir kadroda bulunması halinde yönetici olmayan personelin yönetici kadrosundaki eşe tabi olması esas alınacak.





Kadrolu ve sözleşmeli personelin eş olması durumunda ise kadrolu personel, sözleşmeli personelin bulunduğu yere atanmak için başvuracak.





Eşlerin her ikisinin de kadrolu veya her ikisinin de sözleşmeli olması halinde iki personelin de karşılıklı başvuru yapması gerekecek.





Denetimli serbestlik müdürlüklerini kimler tercih edebilecek?





Ceza infaz kurumlarında görev yapan kadrolu personelden yalnızca belirli ünvanlarda çalışanlar başka bir yerdeki denetimli serbestlik müdürlüğünü tercih edebilecek.





Bu ünvanlar şöyle sıralandı:





İnfaz ve koruma memuru,

Bilgisayar işletmeni,

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

Memur,

Hizmetli,

Psikolog,

Sosyal çalışmacı,

Öğretmen.





Kurumsal ihtiyaçlara göre ceza infaz kurumlarında görev yapan personel denetimli serbestlik müdürlüklerine, denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personel ise ceza infaz kurumlarına atanabilecek.





Denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan ve dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları, başka bir yerdeki denetimli serbestlik müdürlüğünü tercih edemeyecek. Bu personel yalnızca ceza infaz kurumlarını tercih edebilecek.





Buna rağmen denetimli serbestlik müdürlüğü tercihi yapılması ve aile birliği şartlarının taşınması halinde atama, talep edilen yerdeki bir ceza infaz kurumuna gerçekleştirilebilecek.





En fazla beş tercih yapılabilecek





Personel, sistem üzerinden en fazla beş kurum tercih edebilecek. Beş tercihin tamamının doldurulması zorunlu olmayacak.





Aynı adalet komisyonu yetki alanı içerisindeki ceza infaz kurumları veya aynı yerde bulunan denetimli serbestlik müdürlükleri için yapılan tercihler doğrultusunda atama gerçekleştirilmeyecek.





Personelin tercih ettiği kurumla aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu veya denetimli serbestlik müdürlüğü bulunması halinde atama, hizmet ihtiyacına göre tercih edilen kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecek.





Duyuruda bu duruma örnek olarak Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden bir personelin, ihtiyaç doğrultusunda Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna atanabileceği belirtildi.





Tercihler son başvuru tarihine kadar değiştirilebilecek





Başvuru sahipleri tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar silebilecek ve yeniden başvuruda bulunabilecek.





Başvuru süresi sona erdikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek. Atama veya yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından yapılacak feragat talepleri de kabul edilmeyecek.





Bu nedenle personelin kurum tercihlerini ve sisteme girdiği bilgileri onaylamadan önce ayrıntılı şekilde kontrol etmesi gerekiyor.





Nüfusa kayıtlı olunan yerle ilgili kısıtlama





Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34’üncü maddeleri kapsamında bölge esasına göre atamaya tabi personelin, nüfusa kayıtlı olduğu il veya bu ile bağlı ilçeleri tercih etmesi halinde atama yapılmayacak.





Duyuruda, nüfusa kayıtlı olunan ilçe ile toplam nüfusu bir milyonu aşan yerlere ilişkin istisnai hükümler ayrıca belirtildi.





Başvuruda hangi belgeler istenecek?





Aile birliği mazeretiyle atanmak isteyen personelin eşinin çalışma durumunu ve görev yerini gösteren güncel belgeleri sisteme eklemesi gerekiyor.





Başvuruda istenecek temel belgeler şunlar:





Eşe ait, 3 Temmuz 2026 tarihinden sonra düzenlenmiş çalışma veya görev belgesi,

Eşin görevinin, görev yerinin ve bu yerde çalışmaya başladığı tarihin açıkça gösterildiği belge,

Eşin mesleği veya çalıştığı kurum nedeniyle personelin bulunduğu yere ya da yakın bir bölgeye atanma imkânının bulunmadığını gösteren belge,

Kamu personeli olmayan eşe ait sosyal güvenlik hizmet dökümü,

İşveren yanında çalışan eş için imzalı ve kaşeli güncel çalışma belgesi,

Kendi iş yeri bulunan eş için vergi levhası, iş yerinin faal olduğunu ve zorunlu sigorta primlerinin yatırıldığını gösteren belgeler,

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olarak görev yapan eş için güncel görev belgesi.





Kamu kurumlarında çalışan eşin kadrolu veya sözleşmeli statüsünün görev belgesinde açıkça belirtilmesi gerekiyor. Belge üzerinde eşin mevcut kurumunda hangi tarihten itibaren görev yaptığı bilgisine de yer verilecek.





Eksik belgeler sonradan tamamlanamayacak





Eksik veya okunaksız belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru süresi sona erdikten sonra eksik belge sunulması da kabul edilmeyecek.





Duyuruda, ilan tarihi ile başvuru tarihleri arasında belgelerin temin edilebilmesi için yeterli sürenin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle personelin tüm belgeleri son başvuru tarihinden önce sisteme eksiksiz ve okunabilir biçimde yüklemesi gerekiyor.





UYAP bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor





Norm ve Atama Sistemi, değerlendirmelerini UYAP’ta kayıtlı bilgiler üzerinden yapacak. Bu nedenle personelin başvuru öncesinde özlük bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.





Kontrol edilmesi gereken bilgiler arasında şunlar bulunuyor:





Önceki ve mevcut görev yerleri,

Göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri,

Öğrenim bilgileri,

Aile fertlerine ilişkin bilgiler,

Eşin görev yaptığı kurum ve ünvan,

Telefon, adres ve e-posta bilgileri,

Geçici görev kayıtları,

Teknisyen branş bilgileri,

Ceza ve disiplin bilgileri.





Eksik veya güncel olmayan bilgilerin personel birimleri ve ilgili adalet komisyonları aracılığıyla tamamlanması gerekiyor. Güncelleme yapılmaması halinde mevcut UYAP kayıtları esas alınacak.





Elektronik başvuruda “Onayla” işlemi unutulmamalı





Personel, UYAP Personel Uygulamaları içerisindeki “Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formu” bölümüne kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapacak.





Form doldurulup belgeler eklendikten sonra sırasıyla şu işlemler yapılacak:





“Kaydet” butonuna basılacak,

Ekrana gelen Atanma Talep Formu kontrol edilecek,

Bilgiler ve tercihler gözden geçirilecek,

“Onayla” sekmesi seçilecek,

Ekrandaki işlem “Evet” seçeneğiyle tamamlanacak.





Yalnızca formu kaydetmek başvurunun Norm ve Atama Sistemi’ne gönderilmesi için yeterli olmayacak. Onay işleminin de tamamlanması gerekecek.





UYAP şifresi bulunmayan personel, görev yaptığı kurumdaki Bilgi İşlem Birimi aracılığıyla şifre talep formu doldurarak şifresini temin edecek.





Hangi başvurular değerlendirmeye alınmayacak?





Aşağıdaki başvurular değerlendirme dışında bırakılacak:





13-24 Temmuz 2026 tarihleri dışında yapılan başvurular,

Sistem üzerinden gönderilmeyen talepler,

Fiziki ortamda iletilen başvurular,

Eksik veya okunaksız belge içeren başvurular,

Aile birliği mazereti şartlarını taşımayan talepler,

Eğitim, sağlık veya can güvenliği gibi farklı mazeretlerle yapılan başvurular,

Gerekli hizmet süresini tamamlamayan personelin talepleri,

Başvuru formunu kaydedip onay işlemini tamamlamayan personelin talepleri.





CTE’nin duyurusunda atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi verilmedi. Başvuruların tamamlanmasının ardından talepler, aile birliği mazereti şartları ve kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak değerlendirilecek.



