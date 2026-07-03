Bu hafta sonu sınav var mı? 4-5 Temmuz'da hangi sınavlar var?

Hafta sonu sınav var mı, 4-5 Temmuz’da hangi sınavlar yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca sınavı ve İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavları için tarih, oturum ve sınav giriş belgesi detayları adaylar tarafından takip ediliyor.
Hafta sonu sınav takvimi, 4-5 Temmuz 2026’da sınava girecek adaylar ve veliler tarafından takip ediliyor. ÖSYM’nin e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca sınavı 4 Temmuz’da, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavları ise 4-5 Temmuz’da uygulanacak.
4-5 Temmuz hafta sonunda hangi sınavlar var?
Hafta sonu sınav takvimi kapsamında 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde iki ayrı sınav uygulaması öne çıkıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın Almanca ve Fransızca oturumu 4 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavları da 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
e-YDS 2026/8 sınavı 4 Temmuz’da yapılacak
ÖSYM tarafından uygulanacak e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca sınavı, 4 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınava katılacak adayların kimlik belgeleriyle ilgili eksiklik yaşamaması için sınav merkezlerinde belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.
T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar bu uygulamadan yararlanabilecek.
Bu adaylara, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda açık tutulacak müdürlüklerde geçici kimlik belgesi düzenlenecek.
Öne çıkan bilgiler şöyle:
Sınav: e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca
Tarih: 4 Temmuz 2026 Cumartesi
Kurum: ÖSYM
Nüfus müdürlüklerinin açık olacağı saat aralığı: 11.00-13.30
Belge: Fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi
AUZEF bütünleme sınavları 4-5 Temmuz’da uygulanacak
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavları, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Telafi sınavları, 81 il ve KKTC’de toplam 130 sınav merkezinde uygulanacak.
Sınavlar cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Adaylar, sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam 3 oturumda sınava katılacak.
AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır?
AUZEF bütünleme sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilecek. Giriş işlemleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak.
Adayların sınav günü sorun yaşamamak için giriş belgelerini ve kimlik belgelerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.