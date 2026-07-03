Bu hafta sonu sınav var mı? 4-5 Temmuz'da hangi sınavlar var?

e-YDS 2026/8 sınavı 4 Temmuz’da yapılacak





ÖSYM tarafından uygulanacak e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca sınavı, 4 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınava katılacak adayların kimlik belgeleriyle ilgili eksiklik yaşamaması için sınav merkezlerinde belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.





T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar bu uygulamadan yararlanabilecek.





Bu adaylara, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda açık tutulacak müdürlüklerde geçici kimlik belgesi düzenlenecek.





Öne çıkan bilgiler şöyle:





Sınav: e-YDS 2026/8 Almanca/Fransızca

Tarih: 4 Temmuz 2026 Cumartesi

Kurum: ÖSYM

Nüfus müdürlüklerinin açık olacağı saat aralığı: 11.00-13.30

Belge: Fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi