BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN 2026? Eğitime hak kazanan öğrencilerin kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? MEB duyurusu

BİLSEM kayıtları, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bireysel değerlendirme sonuçlarına veliler, 6-10 Temmuz 2026’da e-İtiraz sistemi üzerinden itiraz edebilecek; kayıt işlemleri ise öğrencilerin okullarının bağlı bulunduğu il veya ilçedeki bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilecek.

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için BİLSEM kayıtları 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2 /5 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yürütülen bireysel değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirmelerin ardından BİLSEM’lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

3 /5 BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

Bireysel değerlendirme sonucunda eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, örgün eğitim gördükleri kurumların bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

Süreçte öne çıkan tarihler şöyle:

İtiraz başvuruları: 6-10 Temmuz 2026

BİLSEM kayıtları: 27 Temmuz-28 Ağustos 2026

Eğitimin başlayacağı dönem: 2026-2027 eğitim öğretim yılı

4 /5 BİLSEM sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, öğrencilerin velileri tarafından yapılabilecek.

İtiraz başvuruları, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında eitiraz.meb.gov.tr adresindeki e-İtiraz modülü üzerinden alınacak.

Belirlenen tarihler dışında veya farklı bir kanal üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin açıklamada ek bir bilgi paylaşılmadı.