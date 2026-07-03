Nathan Ake kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni stoperi Nathan Ake nasıl bir kariyere sahip?

Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Transferin açıklanmasıyla birlikte Nathan Ake kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? soruları gündeme geldi. Chelsea, Bournemouth ve Manchester City formaları giyen 31 yaşındaki savunmacının kariyeri, mevkisi, kazandığı kupalar ve sarı-lacivertli takıma ne zaman katılacağına ilişkin tüm detaylar haberimizde.
Nathan Ake, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Hollanda Milli Takımı’nın 31 yaşındaki savunmacısı, izin sürecinin ardından sarı-lacivertli takımın Avusturya kampına katılacak.
Nathan Ake Fenerbahçe’ye transfer oldu
Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı’nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Hollanda forması giyen deneyimli futbolcunun, izin döneminin ardından Avusturya kampında takıma katılacağı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Transferin açıklanmasının ardından Nathan Ake’nin yaşı, doğum yeri, mevkisi ve daha önce oynadığı takımlar merak konusu oldu.
Nathan Ake kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Tam adı Nathan Benjamin Aké olan Hollandalı futbolcu, 18 Şubat 1995 tarihinde Hollanda’nın Lahey kentinde dünyaya geldi. 31 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapıyor.
Savunmanın merkezinde ve solunda oynayabilen Ake, kariyerinin bazı dönemlerinde savunmaya dönük orta saha oyuncusu olarak da forma giydi. Hollandalı futbolcu, farklı savunma pozisyonlarında görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.
Nathan Ake hakkında öne çıkan bilgiler şöyle:
Tam adı: Nathan Benjamin Aké
Doğum tarihi: 18 Şubat 1995
Yaşı: 31
Doğum yeri: Lahey, Hollanda
Uyruğu: Hollanda
Mevkisi: Stoper, sol bek
Yeni takımı: Fenerbahçe
Nathan Ake hangi takımlarda oynadı?
Futbola Hollanda’nın ADO Den Haag takımının altyapısında başlayan Nathan Ake, daha sonra Feyenoord altyapısına geçti. Genç yaşta İngiliz ekibi Chelsea’nin dikkatini çeken Ake, 2011 yılında Londra temsilcisinin altyapısına transfer oldu.
Chelsea A Takımı’nda forma şansı bulan Hollandalı savunmacı, kariyerinin devamında daha fazla süre alabilmek için farklı İngiliz kulüplerine kiralandı. Reading, Watford ve Bournemouth formalarını giyen Ake, 2017 yılında Bournemouth’a bonservisiyle transfer oldu.
Nathan Ake’nin kulüp kariyerinde forma giydiği takımlar:
- ADO Den Haag altyapısı
- Feyenoord altyapısı
- Chelsea
- Reading
- Watford
- Bournemouth
- Manchester City
- Fenerbahçe
Bournemouth’taki performansının ardından 2020 yılında Manchester City’ye transfer olan Ake, İngiliz ekibinde altı sezon geçirdi.
Manchester City kariyerinde 11 kupa kazandı
Nathan Ake, Manchester City formasıyla İngiltere ve Avrupa’da çok sayıda şampiyonluk yaşadı. Manchester City’nin resmi verilerine göre Hollandalı savunmacı, kulüpte geçirdiği dönemde toplam 11 kupa kazandı.
Ake’nin Manchester City ile kazandığı kupalar şöyle:
4 Premier Lig şampiyonluğu
2 İngiltere Lig Kupası
1 İngiltere Federasyon Kupası
1 İngiltere Süper Kupası
1 UEFA Şampiyonlar Ligi
1 UEFA Süper Kupa
1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Deneyimli futbolcu, Manchester City’de hem stoper hem de sol bek pozisyonunda görev yaptı. Ake, 2025-2026 sezonunda İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi.
Hollanda Milli Takımı’nda forma giydi
Fildişi Sahili kökenli bir baba ile Hollandalı bir annenin çocuğu olan Nathan Ake, milli takım tercihini Hollanda’dan yana kullandı. Hollanda’nın 17, 19 ve 21 yaş altı takımlarında oynayan Ake, genç milli takımlarda kaptanlık da yaptı.
2017 yılında Hollanda A Milli Takımı’nda forma giymeye başlayan savunmacı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Turnuvada Hollanda’nın Tunus ve Fas ile oynadığı karşılaşmalarda görev yaptı.
Nathan Ake, Dünya Kupası ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe’nin Avusturya kampına katılarak yeni takımındaki çalışmalarına başlayacak.