Nathan Ake kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni stoperi Nathan Ake nasıl bir kariyere sahip?

Hollanda Milli Takımı’nda forma giydi





Fildişi Sahili kökenli bir baba ile Hollandalı bir annenin çocuğu olan Nathan Ake, milli takım tercihini Hollanda’dan yana kullandı. Hollanda’nın 17, 19 ve 21 yaş altı takımlarında oynayan Ake, genç milli takımlarda kaptanlık da yaptı.





2017 yılında Hollanda A Milli Takımı’nda forma giymeye başlayan savunmacı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Turnuvada Hollanda’nın Tunus ve Fas ile oynadığı karşılaşmalarda görev yaptı.





Nathan Ake, Dünya Kupası ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe’nin Avusturya kampına katılarak yeni takımındaki çalışmalarına başlayacak.