Çin'i 'Maysak' vuracak: Acil durum ilan edildi

Ana karada Guangdong eyaletinde de bazı çok kullanılan hatlardaki şehirler arası hızlı tren seferi durduruldu.





Yetkililer, tropik fırtına her ne kadar çok şiddetli olmasa da yavaş hareket etmesinin yağış miktarını artırabileceği ve mevsimsel cephe yağışlarıyla birleşerek sel tehlikesini artırabileceği uyarısında bulundu.