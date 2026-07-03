Netanyahu yine hinlik peşinde: 'Erdoğan-Trump görüşmesi' sonrasına randevu aldı

Türkiye, gelecek hafta NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. İran'a saldırılara yardım etmediği gerekçesiyle ittifakı sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump da katılım sağlayacak liderlerden biri olacak.

Hatırlanacağı gibi; Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı" gideceğini söylemişti.

ABD Başkanı, Türkiye'nin memnuniyet duyacağı konularda açıklamalar yapacağını da belirtmişti.

Netanyahu 'Erdoğan-Trump görüşmesi' sonrasına randevu aldı

Son dönemde Türkiye'ye yönelik tehditlerini sıklaştıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu görüşmelerin hemen sonrasında Trump ile ABD'de görüşmek üzere anlaştığı yazıldı.

İsrail basınındaki 'Netanyahu ve Trump Cuma günü görüştü; ABD'de ‘yakında’ bir araya gelme konusunda anlaştılar' başlıklı haber.

Son görüşme sonrası İran'a saldırdılar

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre; Trump ile bugün bir görüşme gerçekleştiren Netanyahu, 'yakın zamanda ABD'de bir araya gelme konusunda' mutabakata vardı.

Trump ile Netanyahu son olarak 11 Şubat'ta bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında İsrail ile bir olan ABD, İran'a saldırdı.







