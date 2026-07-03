Değerli metallerde tablo tersine döndü: Altın ve gümüş yeniden yükselir mi? 2026’nın ilk yarı karnesi belli oldu

Fed’den iki faiz artırımı beklentisi





Fed, haziran ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak enflasyon ve faiz tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlar ile Fed Başkanı Kevin Warsh’un fiyat istikrarına yaptığı vurgu, para piyasalarında yıl sonuna kadar iki faiz artırımı yapılabileceği beklentisini güçlendirdi.





Kevin Warsh, 22 Mayıs 2026’da Fed Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralırken aynı zamanda Federal Açık Piyasa Komitesinin de başkanı seçildi. Warsh’un ilk faiz toplantısındaki açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına ilişkin kaygıların azalmasına ancak değerli metallerdeki satış baskısının artmasına neden oldu.