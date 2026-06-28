O gemiye geçit verilmedi

ABD'li Atlantis Events şirketinin 2 bin 500 eşcinselle Türkiye'ye düzenlemeyi planladığı seyahat iptal edildi. 1991 yılından beri dünya genelinde sapkın turlar düzenleyen ABD merkezli Atlantis Events şirketi, 2 bin 500 eşcinsel için düzenlediği gemi turunun durakları arasına Türkiye’den Kuşadası ve İstanbul’u da koymuştu. Turun tanıtımında eşcinsellerin İstanbul Boğazı’nda gemi üzerinde parti ve vereceği, gemidekileri İstanbul’daki tarihi camileri gezeceği bilgisi paylaşılmıştı.

ROTADA KUŞADASI VE İSTANBUL DA VARDI

Şirketin "Mediterranean Gay Cruise 2026” adıyla duyurduğu kruvaziyer turunun, 5 Temmuz’da Atina’dan başlayacağı, Mykonos, Kuşadası, İstanbul, Santorini, Dubrovnik ve Zadar duraklarının ardından Venedik/Trieste’de sona ereceği ifade edilmişti. Programa göre geminin 7 Temmuz’da Kuşadası’na, 8 Temmuz’da ise İstanbul’a ulaşacağı belirtilmişti. . İstanbul programının 9 Temmuz akşamına kadar devam edeceği kaydedilmişti.

2 BİN 500 KİŞİ KATILACAKTI

Sapkın organizasyonu düzenleyen Atlantis Events’in yaptığı tanıtımda tura 50’den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması beklendiğine ve turun başlangıç fiyatının ise bin 599 dolar olduğu ifade edilmişti. Şirketin İstanbul tanıtımında, “İstanbul, Türkiye’nin kültürel ve finansal merkezi olmasının yanı sıra, dünyada iki kıtayı kapsayan tek şehirdir. Şehrin dört bir yanında, enfes Osmanlı camilerinden daha fazla heyecan verici restoran, bar, galeri ve gece kulübü bulunmaktadır; ancak İstanbul’un tarihi ve egzotik kültürü her yerde kendini gösterir. Bir gününüzü Kapalı Çarşı’da dolaşarak, ünlü Sultanahmet Camiini keşfederek veya bahçeleri, kütüphaneleri ve 400 odalı haremiyle görkemli Topkapı Sarayı’nda gezinerek geçirin” ifadelerine yer verilmişti.

ÖNCE BAR KAPATILDI SONRA TUR İPTAL OLDU

Ancak bu sapkın tura her kesimden tepki yağdı. Vatandaşlar sosyal medyadan turun durdurulması için çağrı yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) konuyla ilgili yüzlerce şikayet mesajı yaptı. Tepkiler üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti. Organizasyonun Türkiye ayağını yöneten TekYön Bar&Club, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın denetimi sonrasında kapatıldı. Sapın turun İstanbul ayağı çöküce Atlantis Events firması, Türkiye'yi rotasından çıkarmak zorunda kaldı.







