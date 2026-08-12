Yunan'ın korktuğu başına geldi: Türkiye KIZILELMA ile Avrupa ordularının kalbine giriyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği kazanımlar, Avrupa'daki ortaklıklarla yeni bir boyut kazanıyor. BAYKAR ile İtalya'nın savunma ve havacılık alanındaki önemli şirketlerinden Leonardo'nun işbirliği kapsamında ortaya çıkan yeni projeler, Türk savunma teknolojilerinin Avrupa pazarındaki ağırlığını artırıyor.

Ankara ile Roma arasındaki savunma işbirliğinin özellikle insansız hava araçları alanında derinleşmesi, Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, BAYKAR-Leonardo ortaklığının yalnızca ticari bir girişim olmadığı, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemindeki konumunu güçlendiren stratejik bir hamle olduğu öne sürüldü.

Avrupa savunma sanayisinin derinliklerinde son derece tehlikeli bir jeostratejik gelişmenin yaşandığını aktaran Yunan basını, Ankara ile Roma arasında gelişen ilişkilerin Atina'nın uykularını kaçırdığını ifade etti.

İtalya TB3'e fena kafayı taktı

Ortaklığın en dikkat çekici başlıklarından biri Bayraktar TB3 oldu. BAYKAR ve Leonardo tarafından kurulan LBA Systems, TB3 temel alınarak geliştirilen Astore Levante adlı platformu İngiltere'deki Farnborough International Airshow'da sergiledi.

TB3'ün teknolojik altyapısından yararlanılarak geliştirilen Astore Levante'nin özellikle uzun süreli görevler için tasarlandığı belirtildi.

Platformun yaklaşık 14 metre kanat açıklığına, 1600 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 280 kilogram silah ile elektronik yük taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Astore Levante'nin 24 saati aşan havada kalış süresiyle uzun süreli gözetleme, hedef tespiti ve elektronik harp görevlerinde kullanılabilecek şekilde geliştirildiği ifade edildi.

İlk adres İtalya olabilir

Yeni silahın ilk müşterisinin İtalyan Silahlı Kuvvetleri olacağı ifade edilen haberde, bir Avrupa G7 ülkesinin Türk askeri sanayisine dayalı platformlar satın almasının, Ankara'nın savunma sanayi gücünü daha çok artıracağı belirtildi. Bu tedarikin ayrıca, BAYKAR'ın kasasını güçlendireceği ve başta Yunanistan olmak üzere yeni askeri ekipman üretiminin önünü açacağı aktarıldı.

KIZILELMA da Avrupa'nın radarında

Türk savunma planının bununla da sınırlı kalmadığı ifade edilen haberde, İtalyan-Türk işbirliğinin, BAYKAR'ın jet motorlu insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya kadar da uzandığı dile getirildi. Bu sisteme karşı Avrupa'nın zaten ilgili olduğu aktarılan haberde, Avrupa'nın KIZILELMA'yı, tehlikeli görevlerde insanlı savaş uçaklarına eşlik eden, Avrupa hava kuvvetleri için ideal, ucuz ve "sadık kanat adamı" olarak kullanmak istediğinin altı çizildi.

AESA radarı ve gelişmiş özellikleri ile KIZILELMA'nın, Avrupa pazarında sistematik bir şekilde tanıtıldığı ve çeşitli başkentlerin bu hava aracını yakında takip ettiği ifade edildi. Avrupa savunma sanayisinin Türkiye ile olan işbirliğinin Yunanistan için stratejik bir canavara dönüştüğü ifade edilen haberde, Ankara'nın sadece kar peşinde olmadığı, Avrupa ordularının kalbine kadar girmeyi başardığı vurgulandı.

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